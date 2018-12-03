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СК расследует инцидент с группой "Чайф"
СК расследует инцидент с группой "Чайф"

Глава МИД Ирана назвал сюрреализмом политику США 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал сюрреализмом подход США в международных отношениях. Об этом в понедельник сообщило агентство ILNA.
"Сегодняшний подход США в международных отношениях — это сюрреализм, — заявил Зариф. — Мало того, что Вашингтон нарушает резолюцию 2231 СБ ООН и даже угрожает наказать тех, кто не желает соблюдать незаконные санкции США. Теперь американцы еще и обвиняют Иран в нарушении этого соглашения".
В субботу госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, речь идет о "баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок". Таким образом, нынешнее заявление Зарифа стало реакцией именно на эти обвинения Госдепа.
20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231, одобряющую принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Ирана исключительно гражданскими целями. СВПД был заключен постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий. Остальные участники соглашения не одобрили выход из него США и остались привержены прежним договоренностям.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Дональд Трамп , МИД , Совбез ООН , Госдеп США , Ближний Восток , В мире , Иран , США
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