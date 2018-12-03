Глава МИД Ирана назвал сюрреализмом политику США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал сюрреализмом подход США в международных отношениях. Об этом в понедельник сообщило агентство ILNA.

"Сегодняшний подход США в международных отношениях — это сюрреализм, — заявил Зариф. — Мало того, что Вашингтон нарушает резолюцию 2231 СБ ООН и даже угрожает наказать тех, кто не желает соблюдать незаконные санкции США. Теперь американцы еще и обвиняют Иран в нарушении этого соглашения".

В субботу госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, речь идет о "баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок". Таким образом, нынешнее заявление Зарифа стало реакцией именно на эти обвинения Госдепа

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231, одобряющую принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Ирана исключительно гражданскими целями. СВПД был заключен постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году.