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Опубликовано видео полета первого российского грузового дрона 

РИА Новости 1 час назад
Телеканал "Звезда" опубликовал видео показательного полета первого российского грузового беспилотного летательного аппарата.
Дрон, получивший название "Скиф", может развивать скорость до 70 километров в час и подниматься на высоту до трех километров. При этом дальность перемещения при неполной загрузке превышает 350 километров.
По словам разработчиков, беспилотник имеет значительный экспортный потенциал, прост и недорог в обслуживании. Заинтересованность в покупке "Скифов" уже выразили Турция, Саудовская Аравия и европейские страны.
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ТК "Звезда" , Ближний Восток , Войска , Оружие
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