Канада ввела санкции против 17 саудовских подданных

Правительство Канады ввело санкции против 17 саудовских поданных, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщается в заявлении на сайте МИД Канады.

МИД Канады сообщил, что санкции вводятся "против 17 граждан Саудовской Аравии , связанных с убийством Джамаля Хашукджи".

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США , пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом.