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Канада ввела санкции против 17 саудовских подданных 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Geoff Robins
Правительство Канады ввело санкции против 17 саудовских поданных, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщается в заявлении на сайте МИД Канады.
МИД Канады сообщил, что санкции вводятся "против 17 граждан Саудовской Аравии, связанных с убийством Джамаля Хашукджи".
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом.
Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
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Генпрокуратура РФ , ЦРУ , Washington Post , Ближний Восток , В мире , Криминал , Политика , Канада , Саудовская Аравия , США , Турция
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