Трамп собрался выводить войска с Ближнего Востока из-за падающей нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность вывода американских войск из ближневосточных стран из-за низких цен на нефть. США сохраняют активное военное присутствие в Сирии Ираке , однако количество американских военных там невелико. Для администрации Трампа главным театром военных действий стал Афганистан , где количество военнослужащих в 2017 году было существенно увеличено.

Одной из причин американского присутствия на Ближнем Востоке является Израиль , однако по мере снижения цен на нефть стимулов оставаться в регионе все меньше, заявил президент США Дональд Трамп.

«Нефть играет все меньшую и меньшую роль, поскольку мы сами производим ее больше, чем когда-либо. Так что внезапно оказалось, что нам не стоит больше там оставаться», — заявил глава Белого дома в интервью американской газете The Washington Post.

Трамп — первый американский лидер в новейшей истории страны, который говорит, что именно нефтяной фактор является ведущим в вопросе присутствия США на Ближнем Востоке.

Более 10 лет назад бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гриспен заявлял, что нефтяной фактор сыграл главную роль во вторжении США в Ирак в 2003 году. Об этом он написал в своей автобиографии, которая вышла в свет в 2007 году.

«Независимо от публичной оскорбленности оружием массового уничтожения, в наличии которого обвиняли Саддама Хусейна, американские и британские власти также обеспокоены насилием в этом районе, в котором содержится ресурс, необходимый для функционирования мировой экономики. Я огорчен тем, что политически неудобно признать то, что все знают: война в Ираке в основном связана с нефтью», — писал Гринспен.

Речь, правда, не непосредственно об иракской нефти, а возможности для иракского диктатора Хуссейна контролировать Ормузкий пролив, по которому осуществляли перевозку нефти страны Персидского залива — союзники США. Сегодня подобный сценарий теоретически может реализовать Иран

Сегодняшнее американское присутствие на Ближнем Востоке во многом связано именно со вторжением в Ирак в 2003 году. Оно было предпринято тогдашней вашингтонской администрацией для уничтожения «оружия массового уничтожения», которым, как заявлял Белый дом, располагал Саддам. Однако ничего найдено не было.

Трамп уже второй раз упоминает нефтяной фактор в связи с Ближним Востоком. Недавно в твиттере он публично похвалил Саудовскую Аравию за снижение нефтяных цен.

«Цены на нефть снижаются. Замечательно! Как большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, было по $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте сделаем ниже!» — написал Трамп.

В настоящее время цены на нефть падают, и это, в целом, на пользу американской экономики. По данным прогноза инвестиционного банка Goldman Sachs, США станут независимы от поставок нефти к 2021 году. При этом стратегию все большей независимости от поставок из-за рубежа активно развивал предшественник Трампа на президентском посту Барак Обама

Как отмечают американские СМИ, «зацикленность» Трампа на Ближнем Востоке в связи с нефтяным фактором не нравится американским военным, которые считают, что присутствие США в данном регионе имеет более важные стратегические цели. Такой точки зрения, в частности, придерживается глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Заместитель главы ассоциации российских дипломатов, бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов отмечает в беседе с «Газетой.Ru» , что связь между присутствием США на Ближнем Востоке и ценами на нефть имеет искусственный характер.

«У США есть рычаги влияния на Ближнем Востоке, которые они используют как на подъеме, так и на спаде нефтяных цен», — подчеркивает эксперт.

По мнению Бакланова, Трамп пытается озвучивать «нефтяную версию», так как на него «давят военные», которые считают, что пока уходить с Ближнего Востока нецелесообразно.

При этом у США пока нет какой-то долговременной стратегии в регионе, отмечает эксперт, а к серьезным экспертам, знающим регион, он прислушиваться не спешит.

Трамп также назвал фактором присутствия США на Ближнем Востоке ответственность Вашингтона за безопасность Израиля. Речь идет, прежде всего, об американских военных в Сирии, которые — в отличие от России — находятся там незаконно. Официальное правительство в Дамаске их не приглашало.

США, однако, под предлогом войны с исламистами фактически создали в этой стране военную базу. Правда, количество американских военнослужащих здесь невелико — 2 000 солдат и офицеров, которые занимаются помощью лояльной США вооруженной оппозиции.

Ранее глава Белого дома уже упоминал фактор безопасности Израиля, однако в связи с другим союзником США — Саудовской Аравией.

«Израиль был бы в большой беде, если бы не Саудовская Аравия», — заявил Трамп.

Стоит отметить, что Израиль и Саудовская Аравия долгое время находились во враждебных отношениях, однако в последнее время между этими странами наметилось сотрудничество в сфере безопасности, которое осуществляется по тайным каналам, пишут СМИ. Это происходит в связи с фактором Ирана — главного противника для обеих стран.

Что же касается Ирака, то там США присутствуют с момента свержения Саддама Хуссейна , однако если в то время в стране были 170 тыс. военных, сегодня их в разы меньше.

По данным Пентагона, зимой 2018 года в Ираке находились 5 200 американских солдат и офицеров.

В отличие от Сирии, военное присутствие США в Ираке полностью согласовано. В апреле Пентагон заявил, что контингент будет сокращен в связи с тем, что власти страны провозгласили победу над радикальными исламистами. «США довольны действиями иракского правительства», — отмечает в связи с этим эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик.

В настоящее время главным театром военных действий для США является не Ирак, а Афганистан, где в настоящее время остаются 14 тыс. американских солдат и офицеров. Их число было увеличено в 2017 году администрацией Трампа почти в полтора раза.

Стратегия состоит в том, чтобы, добившись военной победы над отрядами «талибов» , принудить их к переговорам с правительством в Кабуле. Афганистан также дает возможность для США оказывать давление на граничащий с Афганистаном Иран.

Сам Трамп в интервью газете The Washington Post сообщил, что в скором времени посетит американские войска, дислоцированные в Афганистане. По его словам, это может произойти еще до католического Рождества (25 декабря). «В нужное время я это сделаю», — заявил Трамп.

Издание отмечает, что это будет первый визит действующего американского президента в Афганистан. Как отмечает Карасик из Gulf State Analytics в Вашингтоне, несмотря на увеличение сил, США находятся в поисках выхода из Афганистана.