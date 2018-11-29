Между строк: российское предложение Израилю относительно иранского присутствия в Сирии

«Уход иранских сил из Сирии в обмен на ослабление экономических санкций, наложенных на Иран » — именно это предложение российской стороны сейчас обсуждается в Израиле . Не ответив агрессией против Тель-Авива после инцидента с Ил-20, Россия как будто ослабила свои позиции по Сирии. Однако своим последним предложением Москва продемонстрировала, что понимает ценность региональных союзов.

«Уход иранских сил из Сирии в обмен на ослабление экономических санкций, наложенных на Иран». Такова суть соглашения, о котором сообщает сайт «Араби 21» со ссылкой на десятый канал Израиля. Согласно полученной информации, предложение поступило от российской стороны. Нетаньяху озвучил российское предложение Комиссии Кнессета Израиля по иностранным делам и безопасности. Десятый канал сообщил, что Нетаньяху считает подобное предложение лишь предварительной идеей, поэтому окончательное решение еще не принято.

Вначале следует отметить, что российское предложение поступило после встречи Путина и Нетаньяху в Париже, которая состоялась в кулуарах празднования 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Нетаньяху назвал разговор с российским лидером «позитивным». Это первая встреча двух лидеров после сентябрьской атаки Израиля по Латакии, в которой Москва обвинила израильскую сторону.

Координация с наиболее влиятельными региональными силами является обязательной

Россия стремилась сохранить свой дипломатический престиж, который был подпорчен израильской атакой по Латакии, но она не ответила агрессией по израильским позициям в Сирии. Вероятно, отсутствие ответных действий с российской стороны вызвало чувство, будто Россия ослабила свои позиции по отношению к сирийском режиму и Ирану.

Статус «государства» в системе международных отношений определяется в соответствии с его поведением по отношению к другим странам с точки зрения способности формировать союзы и достигать взаимопонимания с влиятельными державами, способностью оказывать поддержку и защиту менее сильным странам, а также поддерживать дипломатический престиж для достижения поставленных целей. Исходя из этого, следует отметить, что Россия пытается примерить на себя роль «государства» самого высокого ранга как на политическом, так и на военном уровнях. Россия была вынуждена расценить израильскую атаку как эскалацию и агрессию, что означает необходимость установления новых правил для участия Израиля в военных действиях в Сирии, которые включают в себя предоставление Сирии комплексов С-300.

Однако своим последним предложением Россия продемонстрировала, что является государством, которое понимает важность координации с наиболее влиятельными региональными силами для урегулирования политических событий в регионе. И несмотря на то, что России необходимо восстановить свой дипломатический престиж в Сирии, она стремится к заключению нового соглашения, которое отвечает израильскому стремлению и не препятствует израильско-американским амбициям.

Однако разница между событиями в Латакии и после них заключается в том, что у России появилась возможность влиять на некоторые моменты, которые служат ее цели — держать Сирию под контролем, насколько это возможно.

Россия маневрирует, чтобы увеличить свое влияние за счет влияния Ирана

Соглашение по Алеппо, составленное Россией и Турцией в конце 2016 года, было достигнуто без участия Ирана. Этим соглашением Россия продемонстрировала первые попытки ограничить влияние Ирана, которое мешало распространению ее собственного влияния. Нынешнее предложение Израилю основывается на той же стратегии. Россия пытается воспользоваться международным давлением, чтобы ограничить влияние Ирана, но без радикальной позиции по отношению к Ирану. Она стремится сохранить баланс сил, чтобы не потерять какую-либо сторону полностью.

Несмотря на разногласия, Россия видит в Иране опору своих геополитических и геоэкономических стремлений в регионе.

Россия вместе с Западом оказывает давление на Иран из-за геополитических разногласий. Она опасается, что Иран помешает стратегическому плану в отношении контроля поставок энергоресурсов в ЕС , а также будет бороться за геополитический контроль над крупнейшими портами, природными ресурсами и нефтью в Сирии.

Россия стремится создать систему регионального администрирования, охватывающую весь регион, в то время как Иран стремится сохранить Асада у власти и создать систему «сектантской демографии», которая изменит баланс в пользу шиитов. Существуют и другие факторы, побуждающие Россию использовать любую возможность ограничить влияние Ирана, но не задушить его полностью. Российское предложение Израилю включает в себя снижение иранского влияния в обмен на ослабление экономических санкций, введённых против Ирана.

Согласуется ли соглашение с израильскими амбициями?

Следует упомянуть, что российское предложение может получить одобрение со стороны Израиля, поскольку оно не выходит за рамки реального положения дел. Существует несколько факторов, которые свидетельствуют о возможности принятия Израилем российского предложения.

Суть израильской цели: Израиль понимает, что трудно полностью устранить иранское присутствие в Сирии, поэтому он может согласиться на ограничение его влияния. И, возможно, договоренности с Россией смогут вывести иранские силы на расстояние не менее 85 километров, что было израильской целью с 2013 года. Израиль еще больше укрепился в желании достичь этой цели после того, как Россия продемонстрировала некоторую непримиримость, которая может помешать действиям Израиля в Сирии. Кроме того, Израиль хочет добиться ухода Ирана с сирийской территории, поэтому российское предложение может получить относительное одобрение.

В Сирии предпринимаются международные и региональные усилия для достижения политического решения: международные и региональные субъекты прилагают активные усилия для достижения урегулирования, которое, по возможности, соответствовало бы их интересам. Ни одна из сторон не сможет сыграть игру с нулевой суммой, поэтому Израилю необходимо договориться с Россией в соответствии с предложением.

Американо-европейское желание задушить Иран не полностью связано со стремлением Тегерана стать альтернативным источником российского газа, который Россия использует как дипломатический рычаг давления против европейских стран.

В заключение следует отметить, что новое российско-израильское соглашение о присутствии Ирана в Сирии не вернется в том виде, в котором оно было в 2015 году. Однако можно говорить о радикальных изменениях, связанных с ролью России в качестве государства-гаранта в процессе снижения иранского влияния в Сирии, чтобы обеспечить стабильность ситуации на местах в целях содействия достижению всеобъемлющего политического урегулирования. Тем не менее Израиль может потребовать право вмешиваться в том случае, если Россия будет пренебрегать соглашением или в случае опасности, требующей вмешательства разведки или военно-воздушных сил.

Noonpost, Египет