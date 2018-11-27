Khorasan (Иран): Что президент Ливана попросит у Путина?

На портале «Дебка-файл» (специализирующийся на военной разведке и безопасности, англ. Debka-file — прим. перев.) приводится сообщение о просьбе Бейрут России поставить ему оборонные ракетные комплексы, подобные тем, которые Москва недавно отправила в Сирию.

Данный информационно-аналитический портал ссылается на источники в военном ведомстве и спецслужбах при президенте Республики Ливан Мишеле Ауне. «Дебка-файл» сообщает, что Москве поступил запрос о поставке в страну систем ПЗРК, подобных тем, что есть сейчас в распоряжении Сирии, или же, чтобы воздушное пространство Ливана было бы под защитой тех же ракетных комплексов из России, которые находятся сейчас на территории Сирии.

Президент России Владимир Путин, как известно, пока не дал ответа на просьбу, поступившую к нему «по каналам особой связи» от Мишеля Ауна. Но также не поступало и не публиковалось никаких сообщений, которые могли бы опровергнуть данную информацию.

По утверждениям помянутого интернет-издания, в настоящий момент данный запрос со стороны Ливана находится на рассмотрении на высшем уровне в Минобороны России, которое будто бы склоняется к тому, чтобы удовлетворить эту просьбу Бейрута.

Понятно, что израильское издание, публикуя эту информацию, выразило беспокойство относительно того, что просьба Ливана к Москве о защите его территории российскими ракетными системами может быть воспринята положительно. Оно с беспокойством написало следующее:

«В подобных условиях, несомненно, Израиль будет еще больше ограничен в своих возможностях проводить военно-воздушные операции в районе Средиземного моря. Ограничения будут куда большими, чем те, что уже возникают в силу присутствия в данный момент высокотехнологичных ракетных систем ПВО на территории Сирии».

Напомним, что сейчас на территории Сирии сосредоточены системы ПВО, включающие такие опасные для ВВС любого противника комплексы, как С-300, С-400 и системы «Панцирь — S/E», оснащенные новейшими системами военной электроники, имеют ракеты средней и меньшей дальности, и оборудованы противоспутниковым вооружением.

Все эти системы нового поколения были разработаны Москвой и предоставлены Сирии, чтобы можно было что-то противопоставить постоянной угрозе с воздуха, в виде американских и израильских боевых самолетов, которые ранее практически беспрепятственно нарушали воздушное пространство Сирии.

Как пишут израильские СМИ, если эта просьба Ливана будет одобрена Путиным, над данной территорией будет создан фактически оборонительный зонт, обеспеченный самыми передовыми военными технологиями, которые ВВС Израиля «ни за что не смогут преодолеть».

При этом Бениамин Нетаньяху в минувший понедельник заверил и МИД страны, и службы безопасности в том, что ВВС Израиля ничего не препятствует выполнению любых военных операций над территорией Сирии, если «в таковых возникнет необходимость». Однако ряд израильских СМИ, в том числе и «Дебка», расценили эти утверждения как «не вполне соответствующие» истинному положению дел в регионе.