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Проживающего в Турции саудовца обвинили в сокрытии останков Хашукджи 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: AFP 2018 / Mohammed Al-Sheikh
Подданный Саудовской Аравии Мохаммед Ахмед Алфаозан, проживающий в турецкой провинции Ялова, причастен к уничтожению или сокрытию останков оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает прокуратура Турции.
Ранее в понедельник турецкие СМИ сообщили, что полиция производит обыск на одной из вилл в провинции Ялова в рамках расследования убийства Хашукджи. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что прибывшие накануне убийства журналиста подданные Саудовской Аравии проводили "разведку" в провинции Ялова.
"В ходе следствия обнаружено, что один из подозреваемых в причастности к убийству Хашукджи Мансур Отман Аббахусаин за день до инцидента связывался с подданным Саудовской Аравии, проживающим в деревне Саманлы провинции Ялова, Мохаммедом Ахмедом Алфаозаном по кличке "Гозан". Данный разговор касался уничтожения или сокрытия останков Хашукджи. В этой связи там проводятся обыски", — говорится в заявлении прокуратуры.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом бен Салманом.
Согласно заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно законам шариата.
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Генпрокуратура РФ , ЦРУ , Washington Post , Ближний Восток , В мире , Саудовская Аравия , Турция
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