Западная коалиция нанесла удар по провинции Дейр-эз-Зор

Авиаудары международной коалиции во главе с США в понедельник по сирийской деревне Абу-Хасан в провинции Дейр-эз-Зор привели к гибели мирных жителей, в основном детей и женщин, передает гостелевидение Сирии

"Авиация международной коалиции устроила новое преступление, в результате ее авиаударов есть погибшие и раненые, большинство из них женщины и дети, среди жителей деревни Абу-Хасан рядом с городом Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор", — передает телеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники.

"Тела погибших все еще под обломками домов", — отмечает канал.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" *.

Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

*Запрещённая в России террористическая организация