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Порошенко изменил решение по военному положению в стране
Порошенко изменил решение по военному положению в стране

Асад произвел масштабные перестановки в правительстве 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад в понедельник произвел перестановки в кабинете министров, сменив глав 9 министерств, в том числе сменив впервые с 2011 года главу МВД, сообщает пресс-служба Асада.
Согласно опубликованному пресс-службой списку, новым главой министерства внутренних дел назначен Мухаммад Халид ар-Рахмон, он сменил на этом посту Мухаммада аш-Шаара. Аш-Шаар возглавлял МВД с 2011 года.
Также назначены новые главы министерств туризма, образования, водных ресурсов, внутренней торговли и защиты потребителей, высшего образования, жилищного строительства, промышленности и министерства связи и высоких технологий.
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Башар Асад , МВД , Ближний Восток , В мире , Сирия
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