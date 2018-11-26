ИГИЛ* и «Аль-Каида»*: между сотрудничеством и слиянием

Al Hayat, они готовы оставить все споры в прошлом и воссоединиться. Если это произойдет, то у нас будет новая организация и другая военная тактика, сочетающая концепцию борьбы с дальним врагом от «Аль-Каиды» и борьбы с ближним противником от Когда в 2014 году ИГИЛ* провозгласила халифат, то у нее возникли разногласия с «Аль-Каидой» *. Сейчас, по мнению колумниста панарабской, они готовы оставить все споры в прошлом и воссоединиться. Если это произойдет, то у нас будет новая организация и другая военная тактика, сочетающая концепцию борьбы с дальним врагом от «Аль-Каиды» и борьбы с ближним противником от ИГИЛ

В 2014 году ИГИЛ объявила о создании своего «государства», после чего у него возникли разногласия с «Аль-Каидой» из-за требований присягнуть на верность только что провозглашенному «халифату». Это побудило официального представителя ИГИЛ Абу Мухаммада аль-Аднани назвать лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири «сумасшедшим». Старые разногласия между двумя организациями убедили нас в невозможности их слияния, несмотря на потери, понесенные ИГИЛ.

На самом деле у двух организаций есть точка соприкосновения — это создание исламского «халифата», но разногласия между ними намного глубже, чем мы думаем. ИГИЛ была основана на руинах организации «Каида аль-Джихад», что стало препятствием для распространения влияния «Аль-Каиды», а также привело к конфликтам и конкуренции между организациями. Обе организации проливали кровь друг друга и издавали фетвы об обвинении друг друга в неверии, но, тем не менее, координация, сотрудничество и взаимопомощь происходила и без полного слияния. Самая большая проблема двух организаций связана со слиянием. Если это произойдет, то у нас будет новая организация и другая военная тактика, сочетающая концепцию борьбы с дальним врагом от «Аль-Каиды» и борьбы с ближнем противником от ИГИЛ, что отразится на сирийской и иракской сценах. И тогда может вернуться «страшное лицо ужаса», но в новой форме.

Экстремистские организации имеют единые взгляды, в том числе и на политику, а разногласия и противоречия между ними не настолько глубоки, поэтому координация, сотрудничество и слияние уже ранее случались в их истории.

В случае с Египтом наблюдалась серьезная координация и сотрудничество между «Вооруженной исламской группой» и «Исламским джихадом»*, когда обе организации выступили в вооруженном конфликте против египетского государства и служб безопасности в 90-х годах прошлого века. Тогда мы были удивлены переходом Аббуда и Тарика аз-Зумара в организацию «Исламский джамаат» *, хотя ранее они были членами организации «Исламский джихад». Это слияние распространилось и на другие организаций, которые вступили в вооруженный конфликт в координации с «Исламской Группой», такие как «Аш-Шавакиин», «Ат-Такфир валь-Хиджра» * и другие.

В Афганистане существует координация между «Аль-Каидой» и ИГИЛ, в которой участвуют небольшие группы бойцов с обеих сторон. В свете вышеизложенного можно утверждать, что полное слияние между двумя организациями будет сложным, но не невозможным. Если это произойдет, то у нас будет большая проблема, связанная с объединением «двух организаций в одну». Противостоять ей будет сложнее, чем каждой из них по отдельности. Эта конфронтация истощит арабские страны, в которых действуют обе организации. Объединение будет сочетать в себе видение, стратегию, жестоких бойцов и силу, которая сможет изменить баланс сил в регионе. Это заставляет нас искать больше информации об экстремистских организациях и о том, что они будут делать дальше. Опасность ИГИЛ заключается не в утрате территорий, которые были им захвачены, а в будущей форме организации и «спящих террористических ячейках».

ИГИЛ, «Аль-Каида», «Ат-Такфир валь-Хиджра», «Исламский джихад», «Исламский джамаат» — запрещены в РФ, прим. ред.