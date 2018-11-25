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Евросоюз осудил высказывания Роухани об Израиле 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕС считает неприемлемыми приписываемые президенту Ирану Хасану Роухани высказывания, которые ставят под сомнение легитимность существования Израиля, говорится в заявлении европейской дипслужбы.
Западные СМИ ранее сообщили, что иранский президент, выступая на конференции в субботу, назвал Израиль "раковой опухолью", созданной Западом для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке.
"Высказывания президента Роухани, ставящие под сомнение легитимность Израиля, абсолютно неприемлемы. Они также несовместимы с необходимостью урегулирования международных споров на основе диалога и международного права", — говорится в распространенном в воскресенье кратком заявлении дипслужбы ЕС.
"Европейский союз вновь заявляет о своей основополагающей приверженности обеспечению безопасности Израиля, в том числе в отношении нынешних и возникающих угроз в регионе", — отмечается в нем. При этом конкретная цитата, в отношении которой последовала реакция ЕС, в тексте не приводится.
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Комментарии
Хасан Роухани , ЕС , Ближний Восток , В мире , Израиль , Иран
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