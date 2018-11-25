Евросоюз осудил высказывания Роухани об Израиле

Западные СМИ ранее сообщили, что иранский президент, выступая на конференции в субботу, назвал Израиль "раковой опухолью", созданной Западом для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке.

"Высказывания президента Роухани, ставящие под сомнение легитимность Израиля, абсолютно неприемлемы. Они также несовместимы с необходимостью урегулирования международных споров на основе диалога и международного права", — говорится в распространенном в воскресенье кратком заявлении дипслужбы ЕС.

"Европейский союз вновь заявляет о своей основополагающей приверженности обеспечению безопасности Израиля, в том числе в отношении нынешних и возникающих угроз в регионе", — отмечается в нем. При этом конкретная цитата, в отношении которой последовала реакция ЕС, в тексте не приводится.