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Западная коалиция нанесла удар по ИГ в районе Дейр-эз-Зора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: U.S. Department of Defense Current Photos/Maj. Jefferson S. Heiland, U.S. Air National Guard
Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* и ее партнеры отразили в субботу контратаку террористов в районе сирийского Дейр-эз-Зора, говорится в заявлении коалиции.
"Силы коалиции используют комбинированные удары, включая непрямой огонь и близкую воздушную поддержку для содействия партнерам из Сирийских демократических сил, чтобы сдержать ИГ* на последней оставшейся территории, которую они в настоящее время удерживают", — говорится в заявлении.
Кроме того, подразделения иракских сил безопасности координируют свои действия с коалицией, защищая общую границу с Сирией, чтобы помешать силам ИГ* вернуться в Ирак.
Сообщается, что боевики ИГ* при атаке воспользовались ненастной погодой и прикрывались мирным населением для прорыва боевых позиций. Другие подробности боя и возможные потери не приводятся.
По данным коалиции, в средней части долины реки Евфрат действуют около двух тысяч боевиков ИГ*, которые занимают "менее 1% территории, которую они когда-то контролировали вблизи Дейр-эз-Зора".
"Присутствие одного террориста ИГ* где бы то ни было уже слишком много, но на данный момент у ИГ* недостаточно сил, чтобы добиться каких-либо значительных или долгосрочных успехов", — приводятся в сообщении слова замкомандующего силами коалиции генерал-майора Кристофера Гика.
В коалиции отмечают, что ИГ* потеряло "большую часть финансовых ресурсов, которые у них были, чтобы расширять свое влияние", и они "используют самодельные взрывные устройства и пещерные комплексы, чтобы сохранить свое уменьшающееся влияние".
Коалиция во главе с США с 2014 года проводит операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действует без разрешения властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государство , Ближний Восток , В мире , США
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