Западная коалиция нанесла удар по ИГ в районе Дейр-эз-Зора

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" * и ее партнеры отразили в субботу контратаку террористов в районе сирийского Дейр-эз-Зора, говорится в заявлении коалиции.

"Силы коалиции используют комбинированные удары, включая непрямой огонь и близкую воздушную поддержку для содействия партнерам из Сирийских демократических сил, чтобы сдержать ИГ* на последней оставшейся территории, которую они в настоящее время удерживают", — говорится в заявлении.

Кроме того, подразделения иракских сил безопасности координируют свои действия с коалицией, защищая общую границу с Сирией, чтобы помешать силам ИГ* вернуться в Ирак.

Сообщается, что боевики ИГ* при атаке воспользовались ненастной погодой и прикрывались мирным населением для прорыва боевых позиций. Другие подробности боя и возможные потери не приводятся.

По данным коалиции, в средней части долины реки Евфрат действуют около двух тысяч боевиков ИГ*, которые занимают "менее 1% территории, которую они когда-то контролировали вблизи Дейр-эз-Зора".

"Присутствие одного террориста ИГ* где бы то ни было уже слишком много, но на данный момент у ИГ* недостаточно сил, чтобы добиться каких-либо значительных или долгосрочных успехов", — приводятся в сообщении слова замкомандующего силами коалиции генерал-майора Кристофера Гика.

В коалиции отмечают, что ИГ* потеряло "большую часть финансовых ресурсов, которые у них были, чтобы расширять свое влияние", и они "используют самодельные взрывные устройства и пещерные комплексы, чтобы сохранить свое уменьшающееся влияние".

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действует без разрешения властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России