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Минобороны опубликовало видео обмена в Сирии заложников на боевиков 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Министерство обороны РФ опубликовало на официальном канале в YouTube видео об обмене в районе Алеппо пленных боевиков на заложников, удерживаемых ранее незаконными вооруженными формированиями.
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что вооруженная оппозиция и сирийские власти в субботу обменялись 10 заложниками и 10 пленными боевиками соответственно в районе Алеппо в рамках астанинских договоренностей. Он также добавил, что обмен организован с участием представителей Минобороны РФ в рабочей группе, действующей в рамках астанинского формата.
На ролике в 45 секунд показано, как происходил обмен пленными. Колонна из автомобилей следовала под наблюдением иранской и турецкой сторон, а также Сирийского арабского красного полумесяца. Среди пленных были женщины и пожилые люди. Они радовались и давали комментарии журналистам.
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Сергей Соломатин , Министерство обороны , Ближний Восток , Сирия
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