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В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 580 человек вернулись из Иордании в Сирию за сутки, еще больше 200 человек прибыли из Ливана, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ в пятницу.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратился 801 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" — 215 человек (женщин — 64, детей — 111), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 586 человек (женщин — 176, детей — 299)", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 224 сирийских гражданина. Из идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.
Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Теснин провинции Хомс, в ходе которой нуждающимся жителям были выданы 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонн. Также фондом имени Ахмата Кадырова была проведена благотворительная акция в Алеппо, населению была выдана одна тонна хлеба.
Согласно информации Центра, инженерные подразделения вооруженных сил САР провели разминирование местности и объектов в населенных пунктах Дейр-Фур, Телль-Биса (провинция Хомс), Шаукатлия, Эль-Османия (провинция Деръа), Уфания, Трунжа, Рафид, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Эз-Зелаф (провинция Эс-Сувейда).
Уточняется, что было разминировано 10,7 гектар территории, одно здание и два километра дорог. Обнаружены и уничтожены 42 взрывоопасных предмета, в том числе два самодельных взрывных устройства.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Иордания , Ливан , Сирия
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