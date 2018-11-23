Израиль рассекретил данные о торпедной атаке своей подлодки

Министерство обороны Израиля рассекретило обстоятельства уничтожения израильской подводной лодкой гражданского судна в Средиземном море в июне 1982 года. В результате инцидента погибли 25 беженцев из Ливана , направлявшихся на Кипр . Военную цензуру удалось преодолеть благодаря решению Высшего суда справедливости (БАГАЦ), к которому апеллировали адвокаты 10-го канала израильского телевидения и общественные правозащитные организации.

Во время войны 1982 года израильские подлодки типа "Галь" (построенные в Великобритании на основе немецкой ПЛ типа 206) осуществляли дозор у морской границы Сирии на севере Ливана. Во время одного из перемирий они получили приказ отойти на юг и принять участие в морской блокаде Ливана.

Как рассказал в интервью журналистам бывший командир 921-го дивизиона танкодесантных кораблей на базе ВМС Ашдод Майк Эльдар, в первый день наблюдения командир субмарины, наблюдавшей за ливанским портом Триполи, зафиксировал четыре гражданских судна. На их борту находились женщины и дети.

На следующий день было замечено еще несколько судов, в том числе одно, на котором находилось 30 — 40 мужчин в одинаковой одежде. Капитан подлодки решил, что судно перевозит террористов, и отдал приказ выпустить две торпеды. Судно было поражено и затонуло в течении часа. Причем субмарина продолжала следить за судном до тех пор, пока оно не ушло на дно. Израильским морякам было запрещено спасать тонущих.

Предполагается, что в операции участвовала одна из построенных в Великобритании субмарин — "Галь", "Танин" или "Рахав".

В 1995 году расследованием обстоятельств происшествия занялась комиссия израильских ВМС, но она не нашла в действиях командира подлодки признаков военного преступления. По мнению военных, произошла "ошибка в понимании ситуации командиром лодки". Уголовное расследование не проводилось.

Эта торпедная атака стала единственным случаем потопление корабля или судна противника подлодкой ВМС Израиля.