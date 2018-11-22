Саудовский кронпринц требовал заставить Хашогги молчать

ЦРУ имеет в распоряжении запись телефонного разговора, во время которой саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман лично требовал «как можно скорее заставить молчать» журналиста Джамаля Хашогги.

Hurriyetdaily News пишет, что директор ЦРУ Джина Хаспел в ходе визита в Анкару в октябре «дала понять», что существует запись беседы по телефону между наследным принцем Саудовской Аравии и его братом Халидом бин Салманом, который является послом СА в США.

Издание сообщает, что в телефонном разговоре стороны обсуждали «дискомфорт», который создает Хашогги своей критикой в адрес руководства королевства.

Сотрудник СМИ пропал 2 октября, после того как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии прокуратуры Турции, Хашогги задушили и расчленили, после чего уничтожили останки. Газета The Washington Post , в которой последнее время он вёл колонки, отмечала, что тело могли растворить в кислоте.