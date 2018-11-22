Патриарх Кирилл назвал уничтожение христианских святынь Ирака катастрофой

Уничтожение террористами в Ираке христианских святынь и зданий является цивилизационной катастрофой, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с лидерами христианских церквей Ирака.

"Мы состраждем иракскому народу, который несет такие тяготы сегодня, страдая от последствий иностранной агрессии и гражданской войны. Мы очень переживаем по поводу того, что произошло, в том числе, в Ниневийской долине в Ираке, где существует немало христианских городов, храмы которых были разрушены или осквернены. Мне докладывали, что в городе Батнайя уничтожено 90 процентов христианских зданий, это действительно цивилизационная катастрофа", — сказал патриарх, слова которого приводит в четверг его пресс-служба.

В то время когда мир обеспокоен темой прав человека и защиты религиозных меньшинств, добавил он, "на глазах у всех происходят такие беззакония". "Всем вместе нам очень важно сделать все необходимое, чтобы ближневосточные христианские святыни были восстановлены и христиане вернулись в Ирак, а также в Сирию и другие места, где они всегда проживали и откуда были изгнаны войной или гражданскими конфликтами", — отметил предстоятель РПЦ

По его словам, сейчас важно развивать межхристианские связи именно для того, чтобы в первую очередь поддержать христианское население стран Ближнего Востока. В Русской православной церкви придают большое значение и программам оказания гуманитарной помощи этому региону.

"В частности, это касается Сирии, но мы готовы развивать соответствующую активность и в отношении Ирака", — сказал патриарх.

"Пример Ирака — один из самых драматических примеров, во что превращает страну иностранная агрессия. Когда я посещал Ирак, мне говорили, что в этой стране живет более полутора миллиона христиан. Говорят, сейчас христиан в десять раз меньше", — добавил первоиерарх РПЦ.