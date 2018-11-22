В МИД заявили о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о сохранении трудностей в создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб Она напомнила, что в конце прошлой недели боевики, аффилированные с террористической организацией «Аль-Каида» *, совершили нападение на расположение сирийской армии в районе Джирин. В результате произошедшего погибли 18 военных. «Подобные кровавые провокации свидетельствуют о том, что, несмотря на серьёзные усилия турецкой стороны по выполнению совместного с Россией меморандума от 17 сентября, трудности с созданием демилитаризованной зоны в Идлибе сохраняются», — сказала Захарова. Спикер МИД добавила, что российская сторона продолжает тесное взаимодействие с турецкими партнёрами. В начале ноября войска Сирии отразили атаки боевиков около демилитаризованной зоны в Идлибе. * «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.