Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о сохранении трудностей в создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Она напомнила, что в конце прошлой недели боевики, аффилированные с террористической организацией «Аль-Каида»*, совершили нападение на расположение сирийской армии в районе Джирин. В результате произошедшего погибли 18 военных.
«Подобные кровавые провокации свидетельствуют о том, что, несмотря на серьёзные усилия турецкой стороны по выполнению совместного с Россией меморандума от 17 сентября, трудности с созданием демилитаризованной зоны в Идлибе сохраняются», — сказала Захарова.
Спикер МИД добавила, что российская сторона продолжает тесное взаимодействие с турецкими партнёрами.
В начале ноября войска Сирии отразили атаки боевиков около демилитаризованной зоны в Идлибе.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.