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Один из самых завидных женихов Азии отправился в ИГ и умер 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Daily Mail / YouTube
Один из самых завидных холостяков Азии погиб, сражаясь на стороне террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает South China Morning Post.
Смерть Амиррудина Худ Рашид Милсона (Amirrudin Hud Rashid Milson) — бывшей австралийской модели с малайзийскими корнями — подтвердили спецслужбы Австралии. Отмечается, что он подорвался на мине, когда нес на спине раненного соратника. Как пишет газета, мужчина погиб еще в 2016 году, однако известно об этом стало только сейчас, когда началось расследование дела другого экстремиста.
По словам бывшего друга Милсона, тот был красивым, дружелюбным и отважным мужчиной. Перед тем, как покинуть Австралию, будущий террорист привел свои дела в порядок и в 2014 году развелся с женой, которая получила опеку над их сыном.
Милсон был назван самым перспективным холостяком Малайзии журналом Cleo в 2010 году, еще до женитьбы. Отучившись на специалиста по связям с общественностью, он планировал стать телеведущим. Однако спустя четыре года ударился в религию и присоединился к группе единомышленников, с которыми вместе молился. По словам членов его семьи, они не были в курсе планов модели покинуть страну.
Указывается, что мужчина стал одним из 220 австралийцев, отправившихся воевать на стороне ИГ в Сирию. По информации властей, 68 из них были убиты.
Как пишет SCMP, правительство Австралии обеспокоено радикализацией молодежи в стране. По данным спецслужб, более активными становятся как приверженцы ультраправых, так и ультралевых взглядов. По их подсчетам, несколько сотен австралийцев поддерживают радикальный ислам. Отмечается, что согласно исследованиям, мусульмане в стране часто подвергаются дискриминации, что делает молодежь более уязвимой.
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Комментарии2
Исламское государство , Ближний Восток , Происшествия , Австралия
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