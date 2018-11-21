США ударили по Сирии белым фосфором

СМИ: коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии

Военные самолеты коалиции во главе с США нанесли удар фосфорными боеприпасами по поселку Хаджин в Сирии , сообщает сирийское информагентство SANA . ВВС американской коалиции ударили по позициям «Исламского государства», но пострадали также дома мирных жителей, многие из которых погибли или были ранены. Использование фосфора в боях запрещено Женевской конвенцией.

Военные самолеты ВВС коалиции во главе с США нанесли удар по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор . При авианалете применялись боеприпасы с белым фосфором, сообщает сирийское правительственное информагентство SANA.

ВВС американской коалиции атаковали позиции террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России ) ( ИГ , организация запрещена в РФ), но поразили также дома мирных жителей. В результате удара есть погибшие и раненые среди простых сирийцев.

Пентагон не прокомментировал сообщения сирийских СМИ об авиаударе по Хаджину.

Глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов напомнил в разговоре с ФАН, что обвинения в адрес США в связи с применением фосфора в Сирии звучат не в первый раз.

«Это не первые обвинения в адрес коалиционной группировки. Наше правительство уже обратилось в Организацию Объединенных Наций для того, чтобы провести расследование соответствующими структурами фактов реальной агрессии. Это возмутительный акт», — отметил депутат.

Шаманов также добавил, что объективное расследование этих инцидентов инспекторами ООН будет возможно только в том случае, если будет собрана достаточная доказательная база виновности США в применении химоружия в Сирии.

Напомним, американское военное ведомство отрицает использование боеприпасов с белым фосфором в Сирии. В минобороны США ранее заявили, что никаких сообщений об использовании фосфорных снарядов не поступало. Кроме того, представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что ни одно из американских подразделений в провинции Дейр-эз-Зор не располагает фосфорными боеприпасами.

В начале сентября российский генерал-лейтенант Владимир Савченко , глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), заявил, что ВВС США нанесли удар по населенному пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

По данным ЦПВС, в налете приняли участие два истребителя F-15, они сбросили бомбы с белым фосфором. Их применение против мирного населения запрещено Женевской конвенцией 1949 года.

В результате удара на земле произошли серьезные пожары, количество раненых и погибших до сих пор неизвестно, добавил генерал. Впоследствии сирийские СМИ не раз сообщали об авиаударах по Хаджину с использованием белого фосфора.

15 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиация США наносит удары по территории Сирии с использованием фосфорных боеприпасов.

«Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на западном берегу Евфрата, в том числе, по сообщениям местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов», — заявила Захарова.

В августе 2017 года сирийские власти сообщили, что силы коалиции во главе с США бомбили здание госпиталя. Бомбардировщики целились в электрогенераторы, автомобили скорой помощи и внутренние больничные покои. Всего на больницу было сброшено более 20 бомб, заявили в сирийском Красном Полумесяце.

В октябре 2018 года МИД Сирии обратился с призывом к Организации Объединенных Наций провести расследование в отношении возглавляемой США коалиции, которая нанесла удар фосфорными бомбами по городу Хаджин, передает НСН.

Сирийские дипломаты направили письма в ООН и СБ ООН , в которых утверждается, что фосфорные бомбардировки коалиции «стали привычными и постоянными», от них страдают женщины и дети.

В связи с этим Сирия снова призвала ООН «взять на себя ответственность по обеспечению мира и безопасности», а также потребовала провести расследование этих преступлений, осудить их и «принять меры, чтобы не допустить их повторения».

Фосфорные снаряды представляют собой зажигательные боеприпасы, температура горения их компонентов может достигать порядка 800-900°C, и водой их потушить практически невозможно.

При попадании на кожу и одежду кусочки белого фосфора прожигают их почти насквозь или же оставляют на коже тяжелейшие ожоги.