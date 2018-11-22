Американист: США «надорвались» в войнах на Ближнем Востоке

Америку толкает к гибели "надменное высокомерие", "незаконные и противоестественные" войны могут привести к тяжелым последствиям, пишут СМИ. Американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik рассказал, в чем заключается ирония ситуации.

Американская политика "незаконных" и "противоестественных" войн может привести к тяжелым последствиям для США и всего мира, поэтому Вашингтону ради сохранения страны необходимо пересмотреть свои национальные интересы, пишет журнал The American Conservative.

Текущий дефицит федерального бюджета США превышает 800 млрд долларов, а национальный долг приближается к 22 трлн долларов, что является самой большой суммой государственного долга за всю историю человечества, напоминает журнал.

Даже с учетом того, что при оценке соотношения долга и ВВП в мире есть много более бедных стран, чем Соединенные Штаты, кризис в США непременно наступит, убежден автор статьи.

При этом некоторые экономисты в Вашингтоне утверждают о невозможности банкротства США, а правительство, теоретически, имеет возможность напечатать столько долларов, сколько ему нужно для погашения долгов. Но такая гиперинфляция, по мнению издания, лишит доллар остатков стоимости и вместе с ним потопит глобальную экономику.

Когда мир перестанет верить в способность США расплатиться по долгам, или когда процентные ставки по госдолгу станут невыносимо высокими, Вашингтону придется существенно урезать бюджет, и в результате, прежде всего, на дно пойдет сама "империя", указывает The American Conservative.

Согласно логике американских неоконсерваторов, без США власть в мире захватят "зловещие" силы, пишет автор. Однако ничто, по его мнению, не может связать руки американским военным прочнее, чем долговой кризис.

А если таковой случится, то произойдет это отчасти из-за того, что неоконсерваторы ратуют за мировую войну стоимостью в триллионы долларов, чтобы переделать человечество по образу и подобию Соединенных Штатов.

"Надменное высокомерие ведет к гибели", — полагает автор.

Необъявленные войны Вашингтона не просто "незаконны, противоестественны и дестабилизируют другие страны" — они вызывают финансовую дестабилизацию в самих США, пишет журнал.

Как бы то ни было, американские войска вернутся домой, и будет лучше, если это решение примут сами США, а не коллекторы, заключает автор.

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН , американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.

"Я согласен с той точкой зрения, что в первую очередь Соединенные Штаты подрывают благополучие собственного народа. Так, по самым либеральным оценкам, общие расходы на войны в Афганистане и Ираке с 2001 года по сегодняшний день составляют от 6 до 7 трлн долларов. Есть оценки, что и 10, и 15 трлн долларов они потратили. И эта сумма является астрономической даже для такой мощной экономики, как американская. Вместо того чтобы заниматься своими внутренними проблемами, вкладывать в инфраструктуру и т.д., США распылили свои возможности в этих войнах, они завязли на Ближнем Востоке", — сказал Константин Блохин.

По его мнению, в данной ситуации есть определенная ирония.