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Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось
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Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Число погибших в результате взрыва во дворце бракосочетаний в Кабуле увеличилось до 50.
Об этом информирует 1TV со ссылкой на данные Минздрава.
По предварительным данным, взрыв совершил смертник. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил 20 ноября днём траура.
Ранее сообщалось о 40 погибших.
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