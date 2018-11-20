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Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось
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Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50
RT на русском
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ещё 2
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Число погибших в результате взрыва во дворце бракосочетаний в
Кабуле
увеличилось до 50.
Об этом информирует
1TV
со ссылкой на данные
Минздрава
.
По предварительным данным, взрыв совершил смертник. Президент Афганистана
Ашраф Гани
объявил 20 ноября днём траура.
Ранее сообщалось о 40 погибших.
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