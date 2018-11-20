Армия Израиля требует от правительства примирения с РФ

Израильский доклад свидетельствует о тревоге армии по поводу неспособности правительства примириться с Россией

Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия) , ссылаясь на свои источники в Тель-Авиве. Президент Путин использует этот инцидент для достижения своих целей, пишет он. После гибели российского самолета Ил-20 Москва различными способами дала понять Израилю , что ситуация, которая существовала в прошлом, изменилась, поскольку операции Тель-Авива в Сирии наносят ущерб ключевым интересам России в регионе, сообщает автор статьи в, ссылаясь на свои источники в Тель-Авиве. Президент Путин использует этот инцидент для достижения своих целей, пишет он.

Ливане. Политические источники в Тель-Авиве отмечают обеспокоенность израильского военного руководства тем, что за два месяца, прошедшие после падения разведывательного самолета Ил-20 17 сентября, политики не сумели урегулировать кризис в отношениях с Москвой. По их словам, этот кризис вызывает конфликт интересов с Россией и сужает спектр возможностей Израиля в борьбе с иранским присутствием в Сирии и даже с деятельностью «Хезболлы»

Источники добавили, что этот кризис затрагивает даже ситуацию на южном фронте с ХАМАС и «Джихадом», подчеркивая, что одной из самых важных причин израильского энтузиазма по поводу компромисса в отношении событий в секторе Газа и соглашения о перемирии с ХАМАС являются опасения относительно ситуации на северной границе.

В воскресенье осведомлённый чиновник заявил, что главная проблема Израиля в Сирии заключается в уменьшении вариантов действий, имеющихся сегодня в его распоряжении. И это при том, что последние семь лет он действовал максимально свободно, совершая как скрытые, так и прямые атаки. Сотни атак и специальных операций были проведены армией и ее филиалами, а также «Моссадом» (израильская разведка), чтобы помешать Тегерану снабжать «Хезболлу» оружием, строить заводы по разработке и модернизации ракет в Сирии и Ливане и противодействовать иранскому присутствию в Сирии, особенно в районах, близких к израильской границе. Однако правила игры сильно изменились по мере восстановления контроля режима Асада над территорией страны с помощью России и Ирана, а также в связи с ужесточением российской позиции в отношениях с Израилем, особенно после гибели 15 офицеров разведки в результате ошибочного удара системы сирийской противовоздушной обороны. Тогда, два месяца назад, сирийцы по ошибке сбили самолет Ил-20 во время израильских атак в провинции Латакия.

Источники подтвердили, что после этого инцидента Израиль совершил только два воздушных налета на Сирию в координации с российскими силами. И каждый раз русские проявляли обеспокоенность в отношении таких операций.

Известно, что правительство Биньямина Нетаньяху до сих пор не смогло урегулировать разногласия с Москвой. Президент России Владимир Путин последние два месяца отказывал Нетаньяху во встрече с ним на российской территории. Когда он согласился встретиться с Нетаньяху в Париже на прошлой неделе на торжественном ужине, посвященном 100-летию окончания Первой мировой войны, он настоял на том, чтобы встреча была короткой (четверть часа) — и это после всех усилий Израиля и Америки. Нетаньяху считал эту встречу важной и полезной, но Путин рассматривал ее в качестве «проходной», утверждая, что вряд ли встретится с ним снова в обозримом будущем.

Во внутреннем докладе израильской службы безопасности говорится, что Россия различными способами дала понять Израилю, что ситуация, которая существовала в прошлом, изменилась, поскольку операции Тель-Авива в Сирии наносят ущерб ключевому проекту Москвы в регионе: восстановлению контроля сирийского правительства над большей частью территории страны и защите интересов России в сфере экономики и безопасности в Сирии. Также упоминается, что российский лидер решительно использует инцидент вокруг самолёта для достижения своих целей. В докладе сообщается также, что российская сторона начала использовать строгий, иногда даже грубый тон в процессе координации действий с израильскими военными через так называемую «горячую линию», открытую для предотвращения инцидентов между сторонами в Сирии. Кроме того, в настоящее время российская авиация летает в воздушном пространстве Сирии активней и интенсивнее, чем раньше.