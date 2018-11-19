Германия прекратила поставки вооружений СА

Германия полностью прекращает поставки вооружений, включая те, которые уже были одобрены, в Саудовскую Аравию, пишет Spiegel.
Об этом сообщило Министерство экономики Германии.
Отмечается, что данное решение было принято в связи с расследованием дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
В сообщении говорится, что неизвестно, сколько поставок уже было одобрено. Как долго продлится запрет, также не сообщается.
Ранее стало известно, что Германия запретила въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии в связи с делом Хашукджи.