Кому нужны F-35, купите лучше Су-57

Haber7 (Турция): пришла новость, которую ждали! Получит ли Турция 100 истребителей

Haber7 (Турция) настроены скептически. Зачем вообще покупать эти американские самолеты, которые постоянно ломаются? В мире много хороших самолетов. Может, лучше и истребители взять у США тянут с поставками 100 самолетов Ф-35 в Турцию : Конгресс недоволен, что турки покупают российскую систему С-400. Комментаторы внастроены скептически. Зачем вообще покупать эти американские самолеты, которые постоянно ломаются? В мире много хороших самолетов. Может, лучше и истребители взять у России ? Лишь бы инфраструктура была подходящая.

Министерство обороны США (Пентагон) передало Конгрессу США доклад о 100 самолетах Ф-35, которые планирует приобрести Турция.

Шаг вперед

Отправка Ф-35 в Турцию была отложена до передачи упомянутого доклада Конгрессу, и то, что этот доклад был представлен, означает шаг вперед в реализации соглашения.

В августе этого года президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий временную приостановку поставок истребителей Ф-35 Турции.

Решение о приостановке поставок до подготовки доклада

Предполагалось, что в течение 90 дней после вступления законопроекта в силу министерство обороны США подготовит доклад о состоянии турецко-американских отношений, а до этого времени поставки будут заблокированы.

За данными решениями США стоит тот факт, что Турция собирается купить С-400 у России.

Комментарии читателей:

Vatandaş: Почему мы хотим купить самолеты Ф-35, которые уже сейчас падают из-за технических дефектов и снимаются с полетов? Неужели в мире нет других самолетов?

Murat: Они нам вертолеты «Апач» (Apache) не дали, и с этими самолетами будет то же самое. История повторяется.

kaptan: Ладно, купим Ф-35, но к чему эта настойчивость? Чтобы угодить США? Сколько миллиардов будет заплачено за эти самолеты? Сравнивали ли мы с российскими самолетами, которые обладают такими же, а, может быть, даже лучшими возможностями? Или с суперсамолетами, которые недавно произвел Китай? Если нет, то почему? Почему только США? На мой взгляд, нужно провести хотя бы ценовое сравнение, затем вынести на рассмотрение парламента, а не так: купил — и точка. Это же деньги нации.

suat: США морочат нам голову. Несмотря на то, что мы участвуем в проекте Ф-35 как производитель, самолеты до сих пор не поступили в нашу страну. А Израиль уже два года использует эти истребители.

ereg: Давайте купим Су-35 или Су-57. Они менее дорогостоящие, и мы скорее их получим.

ibo: Не покупайте [Ф-35], купите у России, у России есть истребители Су-57. Не покупайте бесполезные американские самолеты. Неужели мы обязаны это делать? Разве это не глупость? Купите С-400. Создавайте военную мощь с Россией.

FB12: ibo, у нас разные системы, брат, поэтому это не так просто.

kurt: Нам будут давать по три-пять самолетов в год, лет за 30 мы их получим, но уже через десять лет они станут бесполезными…

Misafir: Мы выигрываем время, господа. До тех пор, пока поставки этих самолетов полностью не завершатся, мы, с позволения Аллаха, закончим TF-X (разрабатываемый в Турции проект истребителя пятого поколения — прим. пер.), и в 2028 году он будет у нас на вооружении. Просто взять и купить российские самолеты мы не можем. Совершенно другая интеграция в систему, инфраструктура.

osmanoglu: Друзья, не имея технологий, научиться довольно сложно, поэтому хотя бы несколько таких самолетов должны к нам прийти. В дальнейшем, дай бог, научимся, и будет проще самим создать подобное.

Yorumcu: Ф-35 — хороший самолет. Это кошмар для систем противовоздушной обороны. Это малозаметный самолет, который радарам трудно обнаружить. Он должен быть на вооружении нашей страны.