Ещё
Кому нужны F-35, купите лучше Су-57
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Haber7 (Турция): пришла новость, которую ждали! Получит ли Турция 100 истребителей 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © public domain
США тянут с поставками 100 самолетов Ф-35 в Турцию: Конгресс недоволен, что турки покупают российскую систему С-400. Комментаторы в Haber7 (Турция) настроены скептически. Зачем вообще покупать эти американские самолеты, которые постоянно ломаются? В мире много хороших самолетов. Может, лучше и истребители взять у России? Лишь бы инфраструктура была подходящая.
Доклад, представленный Пентагоном Конгрессу США, означает шаг вперед в направлении поставок Ф-35 (F-35) Турции.
Министерство обороны США (Пентагон) передало Конгрессу США доклад о 100 самолетах Ф-35, которые планирует приобрести Турция.

Шаг вперед

Отправка Ф-35 в Турцию была отложена до передачи упомянутого доклада Конгрессу, и то, что этот доклад был представлен, означает шаг вперед в реализации соглашения.
В августе этого года президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий временную приостановку поставок истребителей Ф-35 Турции.

Решение о приостановке поставок до подготовки доклада

Предполагалось, что в течение 90 дней после вступления законопроекта в силу министерство обороны США подготовит доклад о состоянии турецко-американских отношений, а до этого времени поставки будут заблокированы.
За данными решениями США стоит тот факт, что Турция собирается купить С-400 у России.
Комментарии читателей:
Vatandaş: Почему мы хотим купить самолеты Ф-35, которые уже сейчас падают из-за технических дефектов и снимаются с полетов? Неужели в мире нет других самолетов?
Murat: Они нам вертолеты «Апач» (Apache) не дали, и с этими самолетами будет то же самое. История повторяется.
kaptan: Ладно, купим Ф-35, но к чему эта настойчивость? Чтобы угодить США? Сколько миллиардов будет заплачено за эти самолеты? Сравнивали ли мы с российскими самолетами, которые обладают такими же, а, может быть, даже лучшими возможностями? Или с суперсамолетами, которые недавно произвел Китай? Если нет, то почему? Почему только США? На мой взгляд, нужно провести хотя бы ценовое сравнение, затем вынести на рассмотрение парламента, а не так: купил — и точка. Это же деньги нации.
suat: США морочат нам голову. Несмотря на то, что мы участвуем в проекте Ф-35 как производитель, самолеты до сих пор не поступили в нашу страну. А Израиль уже два года использует эти истребители.
ereg: Давайте купим Су-35 или Су-57. Они менее дорогостоящие, и мы скорее их получим.
ibo: Не покупайте [Ф-35], купите у России, у России есть истребители Су-57. Не покупайте бесполезные американские самолеты. Неужели мы обязаны это делать? Разве это не глупость? Купите С-400. Создавайте военную мощь с Россией.
FB12: ibo, у нас разные системы, брат, поэтому это не так просто.
kurt: Нам будут давать по три-пять самолетов в год, лет за 30 мы их получим, но уже через десять лет они станут бесполезными…
Misafir: Мы выигрываем время, господа. До тех пор, пока поставки этих самолетов полностью не завершатся, мы, с позволения Аллаха, закончим TF-X (разрабатываемый в Турции проект истребителя пятого поколения — прим. пер.), и в 2028 году он будет у нас на вооружении. Просто взять и купить российские самолеты мы не можем. Совершенно другая интеграция в систему, инфраструктура.
osmanoglu: Друзья, не имея технологий, научиться довольно сложно, поэтому хотя бы несколько таких самолетов должны к нам прийти. В дальнейшем, дай бог, научимся, и будет проще самим создать подобное.
Yorumcu: Ф-35 — хороший самолет. Это кошмар для систем противовоздушной обороны. Это малозаметный самолет, который радарам трудно обнаружить. Он должен быть на вооружении нашей страны.
akin: От С-400, по всей вероятности, откажемся.
Последние новости
В России стоит бояться лишь одного (Ilta-Sanomat) Россию будут наказывать по американским законам (Bloomberg) «Лада Веста» — уютная, как русская душа (Heute)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба квартиры Осина31
Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой21
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram199
Москвич поджег консьержку31
От Малахова массово бегут сотрудники99
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:10
Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой
Происшествия
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
01:37
Москвич поджег консьержку
Криминал Происшествия
02:49
Солиста «Поющих гитар» сбил автомобиль
Шоу-бизнес Происшествия
01:20
Минобороны показало видео боевого вылета Су-57 в Сирии
Армия Оружие
00:40
Умер актер из «Пятого элемента»
Шоу-бизнес В мире
05:03
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram
Происшествия Статьи
05:16
Песков предупредил о непредсказуемых действиях США
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение