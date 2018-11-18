Нетаньяху получил еще одну должность

Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля. При этом он сохранил пост премьер-министра страны.
На церемонии Нетаньяху заявил о важности обеспечения безопасности в регионе.
«Безопасность страны находится вне политики и личных интересов», — сказал политик в ходе телевизионного обращения из здания Минобороны в Тель-Авиве, которое транслировали основные израильские телеканалы.
Кресло главы оборонного ведомства освободилась после отставки 14 ноября Авигдора Либермана. Его партия «Наш дом — Израиль» вышла из правительственной коалиции из-за несогласия с недостаточно жесткой политикой кабинета в отношении сектора Газа.
Ранее Нетаньяху заявил, что Голанские высоты всегда будут принадлежать его стране, писал News.ru.