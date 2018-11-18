Нетаньяху получил еще одну должность

Нетаньяху стал главой Минобороны Израиля

Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля . При этом он сохранил пост премьер-министра страны.

На церемонии Нетаньяху заявил о важности обеспечения безопасности в регионе.

«Безопасность страны находится вне политики и личных интересов», — сказал политик в ходе телевизионного обращения из здания Минобороны в Тель-Авиве, которое транслировали основные израильские телеканалы.

Кресло главы оборонного ведомства освободилась после отставки 14 ноября Авигдора Либермана . Его партия «Наш дом — Израиль» вышла из правительственной коалиции из-за несогласия с недостаточно жесткой политикой кабинета в отношении сектора Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что Голанские высоты всегда будут принадлежать его стране, писал News.ru.