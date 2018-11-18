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В убийстве Хашогги нашли палестинский след
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Палестинский след найден в убийстве Хашогги 

News.ru 2 часа назад
Фото: Aurelien Morissard/imago stock&people/Global Look Press
Группа из четырёх человек, которая прибыла в Стамбул, чтобы помочь скрыть следы убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, была отправлена из Ливана палестинцем Мухаммедом Дахланом.
«Дахлан — бывший начальник Службы безопасности палестинской автономии — сыграл активную роль в создании группы прикрытия из четырёх человек, которой было поручено уничтожить следы убийства», — сообщила турецкая газета Yeni Safak.
Члены этой группы прибыли из Ливана в Стамбул 1 октября, и в день убийства Хашогги, согласно записям камер видеонаблюдения, они вошли в здание саудовского консульства.
Ранее News.ru писал, что граждане Саудовской Аравии, которые обвиняются в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, покинули Турцию через три-четыре часа после убийства. Они могли вывезти тело с территории государства в дипломатах. Обозревателя Washington Post убили 2 октября после того, как он вошёл в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Почти три недели журналист считался пропавшим без вести.
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