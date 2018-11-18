В убийстве Хашогги нашли палестинский след

Палестинский след найден в убийстве Хашогги

Группа из четырёх человек, которая прибыла в Стамбул , чтобы помочь скрыть следы убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, была отправлена из Ливана палестинцем Мухаммедом Дахланом

«Дахлан — бывший начальник Службы безопасности палестинской автономии — сыграл активную роль в создании группы прикрытия из четырёх человек, которой было поручено уничтожить следы убийства», — сообщила турецкая газета Yeni Safak.

Члены этой группы прибыли из Ливана в Стамбул 1 октября, и в день убийства Хашогги, согласно записям камер видеонаблюдения, они вошли в здание саудовского консульства.