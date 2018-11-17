В Сирию за сутки вернулись более 1400 беженцев

Более 1,4 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 1 424 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" — 404 человек (женщин — 122, детей — 206), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 1 020 человек (женщин — 306, детей — 519)", — говорится в документе.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 207 человек. За сутки российской стороной организована и проведена одна гуманитарная акция в пункте пропуска Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор), в ходе которой населению выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны. Медпомощь оказана 44 жителям, в том числе 21 ребенку.

Также фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, населению выдана одна тонна хлеба.

Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожен 29 взрывоопасный предмет, в том числе два самодельных взрывных устройства.