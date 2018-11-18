Нетаньяху: Израиль останется на Голанских высотах

«Посол США в Израиле уточнил, что Вашингтон решил голосовать против традиционной резолюции, осуждающей нас за присутствие на Голанских высотах. Израиль навсегда останется на Голанских высотах. Голанские высоты всегда будут в наших руках», — сказал Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.

16 ноября большая часть членов комитета Генассамблеи ООН проголосовала за очередную резолюцию против оккупации Израилем Голанских высот. Вашингтон, соблюдавший ранее нейтралитет, впервые не согласился с подобной позицией.

Израиль захватил принадлежавшие с 1944 года Сирии Голанские высоты в 1967 году после Шестидневной войны, когда еврейское государство хотели «сбросить в море» пять арабских стран.