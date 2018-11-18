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Нетаньяху: Израиль останется на Голанских высотах
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Нетаньяху: Израиль останется на Голанских высотах 

News.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Mati Milstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты всегда будут принадлежать его стране. Он также поблагодарил США за выступление в комитете Генассамблеи ООН против осуждающей оккупацию Голан резолюции.
«Посол США в Израиле уточнил, что Вашингтон решил голосовать против традиционной резолюции, осуждающей нас за присутствие на Голанских высотах. Израиль навсегда останется на Голанских высотах. Голанские высоты всегда будут в наших руках», — сказал Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.
16 ноября большая часть членов комитета Генассамблеи ООН проголосовала за очередную резолюцию против оккупации Израилем Голанских высот. Вашингтон, соблюдавший ранее нейтралитет, впервые не согласился с подобной позицией.
Израиль захватил принадлежавшие с 1944 года Сирии Голанские высоты в 1967 году после Шестидневной войны, когда еврейское государство хотели «сбросить в море» пять арабских стран.
Ранее News.ru писал о том, что Нетаньяху собирается поднять тему признании израильского контроля над Голанскими высотами на планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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