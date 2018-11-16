«Железный купол» Израиля оказался бесполезным

Yeni Şafak (Турция): в Израиле паника вокруг «Железного купола»

Yeni Şafak, известная своими резкими комментариями. Тель-Авив оказался в сложном положении. Система противовоздушной обороны «Железный купол», которой так хвалился Израиль , смогла перехватить только 100 из 460 ракет, выпущенных движением ХАМАС за три дня. Пришлось просить «перемирия». Система «Железный купол» пробита, и это заставило Израиль запаниковать, утверждает турецкая, известная своими резкими комментариями.

На фоне ответа, последовавшего со стороны Палестины после отправки Израилем отрядов убийц в Газу , Тель-Авив оказался в сложном положении. Система противовоздушной обороны «Железный купол», которой так хвалился Израиль, смогла перехватить только 100 из 460 выпущенных за три дня ХАМАС ракет. Руководству Тель-Авива пришлось просить «перемирия». А министр обороны Либерман (Lieberman), раскритиковав это решение, подал в отставку.

В ходе последней вспышки насилия, когда фитиль поджег Израиль, ХАМАС продемонстрировал свои ракетные технологии. С использованием усовершенствованных ракетных систем, информация о которых не разглашается, ХАМАС с воскресенья, 11 ноября, запустил в сторону Израиля 460 ракет. Израильская оборонительная система «Железный купол» не смогла перехватить большую их часть. Израильская армия тоже признала этот факт. В заявлении вооруженных сил отмечалось, что оборонительная система «Железный купол» смогла обезвредить только 100 из 460 запущенных ракет.

То, что система «Железный купол» была пробита, заставило Израиль запаниковать.

ХАМАС подтвердил

Официальный представитель израильской армии Джонатан Конрикус (Jonathan Conricus) заявил, что палестинцы модернизируют свои ракетные технологии и во время последнего вооруженного противостояния использовали противотанковый ракетный комплекс российского производства. Источники ХАМАС, с которыми связалась газета «Ени шафак» (Yeni Şafak), тоже частично подтвердили это предположение. Источники сообщили, что ракеты были усовершенствованы, но информацию о новых системах они не могут предоставить.

Евреи жгли шины

Провал хваленой системы противоракетной обороны вызвал негодование израильских поселенцев близ Газы, которые выступили с протестом против израильского правительства. После успеха, продемонстрированного ХАМАС в применении усовершенствованных ракетных систем, еврейские поселенцы обвинили израильское правительство в принятии недостаточных мер и в знак протеста жгли шины, скандируя антиправительственные лозунги.

Израильские военные оказались беспомощными перед огневым валом ХАМАС. Их страшное ожидание в убежищах продолжалось часами.

Поселенцы бежали

Из-за ракетных атак ХАМАС сотни еврейских оккупантов покинули дома в опасных районах. По их мнению, израильское правительство заключило постыдное перемирие. А израильские оппозиционные партии, назвав проявившиеся в ходе последнего противостояния бреши в безопасности катастрофой, заявили, что Нетаньяху и его партия «Ликуд» капитулировали перед ХАМАС.