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Названы последствия переноса посольства США в Иерусалим
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Перенос посольства США в Иерусалим привел к дестабилизации в Газе 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Перенос посольства США в Иерусалим привел к росту тревожности и дополнительной дестабилизации в Газе, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьер Крахенбюль.
"Как гуманитарный сотрудник я не могу комментировать решения государств. Что касается параметров стабильности в регионе, со стороны БАПОР я могу сказать только то, что заявление США действительно создало дополнительную тревожность. БАПОР находится на линии фронта и ежедневно сталкивается с последствиями для людей нерешенных политических условий в регионе. И они очень серьезные", — сказал он.
По его словам, решение США напрямую не затронуло работу БАПОР, но "имело свое влияние на эмоциональном уровне, а также на физическом, с точки зрения безопасности, через демонстрации".
Глава БАПОР напомнил, что с марта нынешнего года в ходе протестов ранения получили порядка 22 тысяч человек.
"Это больше, чем было ранено людей во время войны 2013 года. Это показывает нам, с какими опасностями приходится сталкиваться палестинским беженцам", — сказал он.
Отношения палестинцев с США испортились после того, как американцы в декабре анонсировали, а в мае осуществили перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим, несмотря на неурегулированный статус города и претензии палестинцев на его восточные районы. Позднее посольство в Иерусалим перенесла Гватемала. Австралия также рассматривает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства. В ноябре о готовности перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим заявил и избранный президент Бразилии Жаир Болсонару.
Остальные страны продолжают считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами, а пока этого не произошло — держат свои посольства в Тель-Авиве.
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