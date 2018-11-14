«Это поражение»: Израиль лишился министра обороны

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В ХАМАС назвали отставку главы минобороны Израиля победой сектора Газа 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своей отставке. Таким образом политик выразил свой протест против перемирия с движением «Хамас» в секторе Газа. Однако сами боевики считают отставку Либермана свидетельством беспомощности Израиля перед палестинским сопротивлением. Как отмечает израильский эксперт, находясь в оппозиции, Либерман может увеличить число сторонников своей партии, что сыграет ему на руку перед грядущими выборами в парламент.
«Я здесь для того, чтобы объявить об отставке с поста министра обороны», — сказал Либерман на специальной пресс-конференции, передает Reuters.
Это решение он объяснил своим несогласием с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа.
В последние дни произошла эскалация конфликта между Израилем и боевиками радикального движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа. Боевики выпустили по территории Израиля несколько ракет в ответ на операцию, которую проводили израильские военные в Газе. Во время атаки, один из крупных полевых командиров боевиков погиб.
Эти действия нарушили режим прекращения огня, достигнутый между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта. В то же время, обе стороны заявили во вторник, что прекратят боевые действия и будут придерживаться перемирия.
В ХАМАС при этом считают, что отставка Либермана говорит о поражении Израиля в секторе Газа. «Это стало признанием поражения [Израиля] и свидетельствует о беспомощности перед лицом палестинского сопротивления. Газа своей стойкостью смогла вызвать политическое землетрясение в стане оккупации», — передает телеканал Al Mayadeen слова одного из лидеров движения Сами Абу Зухри.
Комментируя отставку Либермана, издание The Washington Post характеризует его как «ястреба».
Либерман который занял пост министра обороны в 2016 году, известен как сторонник жестких хер в отношении ХАМАС.
В июле он заявил, что палестинцам, проживающим в секторе Газа, необходимо свергнуть власть данной группировки. По его словам, жители сектора Газа должны выбрать между бедностью с безработицей и трудоустройством с обеспеченностью, или между ненавистью с кровопролитием и сосуществованием.
Призывая к свержению ХАМАС, Либерман подчеркивал, что Израиль может стать лучшим партнером для сектора Газа.
В октябре Либерман отдал распоряжение о прекращении поставок в Газу из-за беспорядков на границе. Как отмечалось, это решение связано с «серьезными происшествиями» в секторе Газа.
Стоит отметить, что Либерман был не только сторонником жестких мер, но и выступал за коренное изменение самой структуры Палестинской автономии.
Будучи министром национальных инфраструктур в правительстве Ариэля Шарона, он заявлял о необходимости создания нескольких палестинских кантонов (областей), однако его предложения не были приняты, и он подал в отставку.
Либерман впоследствии занимал пост вице-премьера в правительстве Эхуда Ольмерта.
Уроженец советской Молдавии Либерман до того, как занял этот пост, был одной из самых влиятельных фигур в среде русскоязычных израильтян. В 1999 году он основал партию «Наш дом Израиль», которая активно отстаивала права русскоязычных евреев.
Известно, что у Либермана хорошие личные отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
Путин неоднократно отзывался о нем с уважением, отмечая, что как выходец из СССР Либерман сделал «блестящую карьеру» в Израиле. Теперь уже экс-министр обороны Израиля также неоднократно бывал с визитами в России. В качестве военного министра Либерман существенно укрепил связи с Минобороны России в координационной сфере.
Однако в последние месяцы в отношениях двух стран произошел серьезный кризис, связанный с событиями в Сирии.
В результате действий сирийских ПВО был сбит российский транспортный самолет в то время, когда в небе находились израильские истребители. Российские военные тогда заявили, что израильские летчики, уходя из-под огня сирийцев, «прикрылись» российским бортом.
Израиль отрицал свою вину в произошедшем, а руководство страны заявляло, что будет продолжать полеты в Сирию для противодействия боевикам «Хезболлы», которые ведет борьбу против Израиля.
Еще в октябре глава минобороны Израиля Либерман заявил, что «во всем, что касается наших [израильских] интересов в области безопасности, мы не можем позволить себе никаких компромиссов».
Не исключено, что уход Либермана со своего поста может быть связан и с его политическими планами.
Популярный политик он рассматривается частью общества и израильской элиты как потенциальный кандидат в премьер-министры страны.
Об этом говорит и тот факт, что Либерман заявил об уходе его партии «Наш дом Израиль» из правительственной коалиции с партией Ликуд, которую возглавляет премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Либерман также призвал провести досрочные парламентские выборы.
Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» израильский политический журналист, главный редактор портала zahav.ru Гарри Резниковский, в сегодняшней ситуации возможности возглавить правительство у Либермана нет.
По словам Резниковского, «за прошедшие три года не было проведено операций, которые израильское общество расценило бы, как успех его ведомства».
Однако, по мнению эксперта, «находясь в оппозиции и критикуя правительство, он сможет увеличить число своих сторонников, но не настолько, чтобы занять после выборов пост премьера». Выборы в Израиле должны состояться в ноябре 2019 года.
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