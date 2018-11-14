Саудовская Аравия: борьба за престол

В Саудовской Аравии требуют сместить короля и наследника

Саудовской Аравии появилась несистемная группа оппозиции, которая открыто призывает к отстранению от власти не только наследного принца Мухаммеда, но и его отца — короля Салмана. Диссидентская организация под названием «Вместе ради эффективного руководства» выражает желание видеть на престоле родного брата короля — принца Ахмеда, который вернулся в Саудовскую Аравию после долгого пребывания в Великобритании

Оппозиционная группа состоит из журналистов, бывших политиков, а также действующих саудовских чиновников. В распространенном заявлении они утверждают, что король и его сын не оправдали ожиданий граждан страны в связи с проведением «безответственной и агрессивной» политики. Принца Ахмеда оппозиционеры рекомендуют назначить главой государства на переходный период, то есть «пока люди не смогут определить будущее государства». Члены «Вместе ради эффективного руководства» считают, что родной брат короля должен сместить наследного принца, потому что Ахмед — один из немногих, кто демонстрирует «желание спасти страну» и кто неизвестен какими-либо серьёзными преступлениями в прошлом. В заявлении диссидентской группы критикуется политика принца Мухаммеда, который называется «непригодным для государственного управления». Именно его линия, по утверждению оппозиционеров, привела к «историческому кризису», в котором оказалась Саудовская Аравия.

О том, что опальный дядя наследного принца возвращается в Саудовскую Аравию, ранее сообщил шеф-редактор портала Middle East Eye Дэвид Хирст. Информированный источник журналиста пояснил, что «члены королевской семьи осознали: принц Мухаммед бен Салман становится токсичным». Принцу Ахмеду вроде как отведена роль инициатора реформ в руководстве королевства. По словам источников Хирста, Ахмед вернулся в Саудовскую Аравию после того, как ему были даны гарантии со стороны западных спецслужб, что он не подвергнется казни или аресту. Родной брат короля Салмана в 2017 году был представителем семейного Совета верности — органа, который определяет порядок престолонаследия. Когда решался вопрос о том, кто будет наследным принцем, дядя принца Мухаммеда выступил категорически против его назначения. Отмечается, что даже после того, как принц Мухаммед был избран наследником престола, принц Ахмед так и не присягнул ему на верность, также он — критик внешней политики королевства, например, войны в Йемене.

Новый оппозиционный блок раскритиковал такие действия саудовского наследного принца, как «подавление реформаторов, аресты детей, стариков и женщин, война в Йемене, катарская блокада и участие в прямых переговорах с Израилем». Диссидентская организация, которая включает в себя шесть политических оппозиционных движений, утверждает, что выпустила заявление после консультаций и в координации с широким кругом представителей Саудовской Аравии, включая вооружённые силы и органы безопасности. Оппозиционеры призвали освободить всех заключённых, которые содержатся в саудовских тюрьмах по политическим мотивам. Авторы заявления обращают внимание, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в королевском консульстве в Стамбуле стало последней каплей в преступлениях, которые совершил Эр-Рияд.

Действительно, скандал вокруг смерти журналиста, известного своими откровениями о «внутренней кухне» саудовского правящего дома, оказался непомерным ударом по имиджу наследного принца. Последние данные о телефонном разговоре, который состоялся между предполагаемым убийцей Хашогги и его начальником, указывают, что принц Мухаммед может быть лично причастен к преступлению, совершенному в дипломатической миссии аравийской монархии. Запись разговора, которую удалось получить и распространить турецкой разведке, говорит о том, что у кровавого преступления были высокопоставленные заказчики. Так, предполагаемый киллер просит своего собеседника передать «своему боссу», что дело сделано. Люди из турецких служб безопасности называют запись «серьёзнейшим доказательством» вины принца Мухаммеда.

В то же время нельзя исключать, что возвращение принца Ахмеда, опубликованное заявление якобы оппозиции и другие «проявления демократии» в королевстве — не что иное, как активность саудовских спецслужб, поднимающих градус публичной свободы для внешней аудитории.