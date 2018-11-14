Йеменские ВС временно приостановили бои за Ходейду для эвакуации раненых

Армия Йемена , поддерживаемая арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией , временно приостановила бои за город-порт Ходейда для эвакуации раненых и сотрудников гуманитарных организаций, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои военные источники.

Также одной из целей временного прекращения огня со стороны лояльных президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади сил стало создание коридоров безопасности для выхода мирных жителей из Ходейды. Источник "Аль-Арабии" подчеркнул, что "военные действия будут продолжены и не прекратятся до полного освобождения Ходейды и всего западного побережья Йемена".

Армия Йемена на минувшей неделе при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией начала новую операцию в захваченном повстанцами-хуситами портовом городе Ходейда, несмотря на прозвучавшие ранее призывы прекратить войну.

В июле арабская коалиция вместе с проправительственными войсками объявили о начале наступления на город-порт Ходейда на Красном море, который остается в руках хуситов. С этого времени продолжаются тяжелые бои за город и порт, через который, как считают йеменские власти, хуситы получают вооружение из Ирана. В последние недели проправительственные войска во главе с Республиканской гвардией под командованием сына убитого экс-президента Йемена Тарика Салеха при поддержке подразделений ОАЭ смогли отвоевать у хуситов районы на юге Ходейды.

В сентябре ООН сообщала, что сотни тысяч человек в Ходейде находятся в критическом положении, и гуманитарная ситуация резко ухудшилась. Гуманитарный координатор ООН в Йемене Лиз Гранде отметила, что жители порта "нуждаются во всем".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.