Эрдоган бросил сильнейший вызов саудовскому принцу

NYT: Эрдоган бросил сильнейший вызов наследному принцу Саудовской Аравии

Турецкий лидер заявил, что все еще ждет реакции и выражает разочарование ответом Саудовской Аравии, пишет NYT со ссылкой на местные проправительственные СМИ. По словам Эрдогана, наследный принц Мухаммед бин Салман не выполняет своего обещания раскрыть правду об исчезновении и смерти Хашукджи, говорится в материале.

Исходя из опубликованных комментариев Эрдогана в турецких СМИ, лидер страны также добавил, что наследный принц сказал его спецпредставителям, что прояснит инцидент.

"Наследный принц говорит об этом моим специальным представителям, и мы терпеливо ждем", — заявил Эрдоган.

Как отмечает американская газета, сам Эрдоган приложил много усилий для того, чтобы инцидент Хашукджи вошел в мировую повестку. Турецкий лидер стремился заручиться поддержкой Запада, чтобы "обуздать" саудовского принца, которого он рассматривает в качестве личной угрозы, поясняет NYT.

Ранее Мухаммед бин Салман назвал Турцию частью "треугольника зла", в котором также находятся Иран и экстремистские исламские группировки. Эрдоган воспринял заявление наследного принца как прямой вызов его власти, отмечает газета.

Критиковавший власти саудовского королевства Хашукджи писал для The Washington Post . В начале октября издание со ссылкой на слова его близких заявило об исчезновении журналиста, который не выходил на связь после посещения здания посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. После того, как СМИ привлекли внимание к данному инциденту, турецкие власти начали расследование. По данным турецкой стороны, Джамаль Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Позже саудовские власти признали убийство Хашукджи в здании посольства королевства.

В настоящее время власти Саудовской Аравии взяли под стражу по меньшей мере 18 человек в связи со смертью саудовского журналиста, добавляет NYT.