Ещё
Почему погиб командир элитного израильского спецназа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отрубившему жене руки вынесли приговор
Отрубившему жене руки вынесли приговор

Почему погиб командир элитного израильского спецназа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 1 час назад
Фото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
Отставка министра обороны Израиля подозрительно совпала с другим крайне болезненным для страны событием — гибелью офицера элитного спецназа ЦАХАЛа. Не исключено, что министр мог взять на себя ответственность за этот крупный провал израильских спецподразделений. Как действует спецназ Израиля, в чем характерные особенности его тактики — и каким был предыдущий его подобный провал?
По сообщениям в арабских социальных сетях, в воскреснье 11 ноября в ходе операции израильского спецназа в Газе убиты несколько высокопоставленных командиров ХАМАСа. Пресс-представитель ХАМАСа Фавзи Бархум осудил «трусливую сионистскую атаку» и воздал хвалу «героическому Сопротивлению».
Однако потери понесли не только палестинцы. Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в ходе ночного рейда израильского спецназа в Газу был убит командир элитного подразделения спецназа, подполковник М. Это серьезная потеря для израильского спецназа, ведь с момента окончания операции «Нерушимая скала» подобных потерь не было. Также был ранен еще один офицер, чье звание и имя не разглашаются.
По данным газеты ВЗГЛЯД, на все, что касается этих событий, наложен гриф строжайшей секретности. И это, безусловно, правильно. Таким образом правительство Израиля защищает своих военных, участвовавших в операции, от возможной мести, агентуру — от раскрытия, а тактические особенности операции — от разглашения. При всем при этом очевидно другое: гибель командира отряда специального назначения является признаком того, что группа израильских бойцов совершила ряд фатальных ошибок. А ранение второго офицера усиливает степень ошибки, причины которой и будет выявлять назначенная комиссия.
Потерь подобного уровня спецназ ЦАХАЛа не нес уже довольно давно. А значит, не исключено, что данное происшествие могло стать как минимум одной из причин отставки министра обороны Израиля Авигдора Либермана (хотя лично его вина здесь, скорее всего, минимальна).
Предоставим комиссии разбираться в подробностях операции и причинах ошибки. Но вполне можно рассказать, как именно обычно действует армейский спецназ Израиля — и как часто он допускает такие ошибки?

Массовое переодевание

Собственно, действия спецслужб, нацеленные на ликвидацию лидеров террористов, далеко не новы. А для спецназа Израиля и вовсе весьма типичны, учитывая Ветхозаветную заповедь «око за око». Для израильтян характерно не оставлять безнаказанно ни одну атаку, нацеленную против их страны и граждан.
Вот несколько примеров. В 1995 году на Мальте агентами одной из израильских спецслужб был убит главарь организации «Исламский джихад» Фатхи Шкаки. В апреле 2001 года в Дженине в телефонной будке в тюрьме, где он укрывался от израильской армии, взорван «инженер» Айада Хардана. В октябре 2001 года в результате штурма дома бойцами «Дувдевана» уничтожены два главаря Уаэль Ассаф и Ассад Дека, которые ответственны за десятки терактов районе Самарии в период с октября 2000 по сентябрь 2001.
Спецподразделения Израиля весьма изобретательны. Так, например, в упомянутом отряде спецназ «Дувдеван» (вишня) в свое время был создано подразделение мистаравим — то есть буквально «под арабов». В подразделение отбирают лиц, не имеющих характерной еврейской внешности и способных к актерскому перевоплощению. Их учат носить одежду, говорить, ходить, сидеть так, как это делают арабы. Задача — слиться с толпой и не привлекать внимания. Эти бойцы действуют в районах, где массово проживают арабы.
Одной из главных задач данного подразделения является противодействие массовым митингам и манифестациям. Понятно, что любая «массовка» — дело рукотворное. Чтобы это мероприятие было успешным, организаторы готовят несколько (до 20) человек, которые распределяются в толпе и своими действиями заводят ее. Собственно, успех «массовки» и определяет их активность. «Мистаравы» внедрялись в толпу, выявляли активистов, приближались к ним, не привлекая внимания. Сблизившись с объектом, упирали ему в спину ствол и тихо предлагали отойти в сторону. В назначенное место подъезжала машина и стремительно увозила активиста. После того, как в толпе исчезали зачинщики беспорядков, толпа успокаивалась и расходилась.
Однако впоследствии подобную тактику стали применять и другие отряды спецназа ЦАХАЛ, в том числе и для похищения и ликвидации лидеров боевиков. Так, например, отряд «Шельдаг», ведя разведку, выявлял место проживания объекта ликвидации, его машину и по возможности устанавливал на машину или дом радиомаяк. По сигналу маяка авиация наносила ракетный удар.

Живые свидетельства

Существуют и подробные описания действий израильского спецназа словами непосредственных участников этих операций. Вот фрагмент воспоминаний одного из заслуженных спецназовцев Израиля о его первом опыте действий в составе «мистааравим». Напомним, что в ЦАХАЛе служат срочники, в том числе и в самых элитных подразделениях.
«Нами руководил командир, который имел огромный опыт проведения таких операций. В один из дней командир договорился встретиться с группой боевиков, высадившихся в Газе с моря… Мы играли роль палестинцев из этих лагерей, призванных им помогать. Командир объяснил боевикам, что мы — недавно завербованные жители лагерей и разговаривать с нами пока не стоит. Это позволило нам молчать и скрыть незнание района и языка.
Мы встретились с боевиками средь бела дня, разожгли костер, и я помню, как дрожал от страха, не зная, с какой стороны ожидать удар и какое неверное движение меня выдаст. Боевики были хорошо подготовлены и подозрительны. И хотя мы были вооружены пистолетами, которые скрывали под арабскими одеждами, все время не проходило ощущение, что сидишь на пороховой бочке. После разговора с нашим командиром боевики передали нам деньги для приобретения необходимого и вербовки новых людей. Но каждый раз, когда разговор переходил на повышенные ноты, мы были готовы немедленно выхватить пистолеты.
Только потом, спустя много лет, я понял, каково же было командиру. Ведь если мы могли полагаться на него, то он на нас не всегда. В любой момент дело могли испортить не столько подозрительные боевики, сколько мы из-за своей невыдержанности.
В один из дней, когда вся необходимая информация была собрана, и игру было необходимо заканчивать, мы пришли на новое место встречи. Командир объявил, что боевики заподозрили неладное и могут попытаться убить нас. Мы решили устроить засаду. Правда, вооружены мы были слабо, но зато с нами был наш командир, фактор внезапности и сильная мотивация победить. Ну, и кое-какая подготовка.
Мы заняли позиции на деревьях, потому что другой возможности у нас не было. Связь мы поддерживали с помощью лески — одно движение — «внимание!», два — еще что-то. Не помню. Оборудовали позиции, позволяющие стрелять и быстро спускаться вниз. Но вместо ожидаемых четырех боевиков вдруг пришло десять. Они сели прямо под деревьями и принялись совещаться. При этом мы могли их видеть и слышать. В какой-то момент командир, услышав, что боевики решили нас ликвидировать, с помощью лески приказал приготовиться к атаке. Мы приготовили пистолеты, ножи и гранаты… Через несколько минут все было кончено. От неожиданности они даже не успели оказать сопротивление. Семерых мы убили, троих взяли в плен».
А вот другой пример действий с переодеванием.
8 сентября 2007 года подразделение израильской армии похитило одного из полевых командиров ХАМАС — Муаваш Аль-Кади, известного под прозвищем «Абу-Халед». СМИ сообщали, что Аль-Кади причастен к похищению израильского солдата — Гилада Шалита, который находится в руках у боевиков ХАМАСа.
Аль-Кади был похищен в пятницу вечером, когда вместе с семьей и еще одним человеком возвращался домой после проведения пятничной молитвы, в районе местного кладбища. На перекрестке дорога оказалась заблокирована микроавтобусом с открытым капотом. Аль-Кади выехал на соседнюю дорогу. Неожиданно на обочине показался старик, который начал оседать на землю. Аль-Кади остановил машину и вышел проверить, что произошло. В это время к нему подскочили несколько вооруженных людей, одетых в форму т.н. Специального Подразделения ХАМАСа «а-Коах а-Бицуи» (к которому, кстати, официально и принадлежал Аль-Кади). Один из них, использовав спецсредство, нейтрализовал боевика, а другие вывели семью и произвели обыск машины. После этого Аль-Кади посадили в его машину и направились в сторону аэропорта Дахания, где вскоре приземлился вертолет и подобрал участников операции с захваченным боевиком.

Ошибки и потери

Так уж повелось, что о действиях спецназа становится известно в основном после провалов — которые нечасто, но все же случаются. Один из таких, самый болезненный за всю историю израильского спецназа, произошел в ночь на 5 сентября 1997 г.
Группа из 16 бойцов под командованием подполковника Иоси Куракина высадилась на берегу Ливана. Бойцы направлялись в сторону деревни Анцария. С какой целью — широкой общественности не известно до сих пор. Как заявляет Израиль, группа налетела на случайную засаду боевиков Хизбаллы и АМАЛя и установленные ими мины. От взрыва последних сдетонировали заряды, которые несли бойцы. В результате взрыва, а также от огня боевиков погибли 11 бойцов во главе с командиром группы, а также врач спасательной команды. Раненые бойцы в течение долгого времени вели бой несколькими десятками боевиков и солдат ливанской армии. Они сумели уничтожить машину с четырьмя боевиками Хизбаллы и помогли эвакуировать большинство тел. Но тело старшего сержанта Итамара Илии осталось у боевиков… В последующем в результате операций спецназа были уничтожены несколько групп боевиков Хизбаллы. В одной из них находился и сын руководителя организации — Хади Насралла. Позднее его тело и тела других боевиков были обменяны на тело спецназовца.
Что тогда на самом деле произошло в районе Анцарии, неизвестно до сих пор. Как бы то ни было, нельзя не признать, что израильский спецназ совершил ошибки при планировании и проведении операции.
События, имевшие место недавно в Израиле, являются по сути первой потерей такого уровня с 1997 года. Именно поэтому провал действий израильского спецназа в Газе имеет для Израиля такое большое значение — и вполне мог если не спровоцировать, то повлиять на отставку министра обороны страны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Глава минобороны Израиля объявил об отставке «Железный купол» Израиля смог перехватить менее трети из сотен палестинских ракет Названо число пострадавших от палестинских обстрелов израильтян
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Порошенко расколол УПЦ61
ЕС созывает экстренный саммит15
Галкин рассказал о пенсии Пугачевой52
«Керченский стрелок» оказался никому не нужен85
Россиян удивили цены в столовой Госдумы148
Новости партнеров
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
05:44
Журналисты заочно поспорили о «звенящем» Путине
Общество
01:07
На парковке в Новой Москве сгорели 5 автомобилей
Пожары Происшествия
00:38
Женщина решила разыграть парня и прыгнула под поезд
Происшествия Азия
01:01
Названа дата открытия новой платформы «Северянин»
Новости Москвы
04:13
Отрубившему жене руки вынесли приговор
Происшествия Криминал
00:51
Лаврова в Сингапуре попросили подвинуться
Политика
00:36
Счастливое падение: ребенок случайно спас друга
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение