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Аббас потребовал провести срочное заседание ЛАГ
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Аббас потребовал провести срочное заседание ЛАГ из-за конфликта в Газе 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Палестины Махмуд Аббас потребовал от миссии Палестины запросить срочное заседание Лиги арабских государств для обсуждения обострения конфликта в Газе, сообщается в заявлении администрации лидера, полученном в распоряжение РИА Новости.
"Президент Аббас требует от миссии Палестины при Лиге арабских государств обратиться с просьбой созвать срочное заседание на уровне постоянных членов, чтобы обсудить военное нападение Израиля на Газу", — сообщается в документе.
Израильские военные во вторник сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.
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