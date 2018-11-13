Аббас потребовал провести срочное заседание ЛАГ из-за конфликта в Газе

"Президент Аббас требует от миссии Палестины при Лиге арабских государств обратиться с просьбой созвать срочное заседание на уровне постоянных членов, чтобы обсудить военное нападение Израиля на Газу", — сообщается в документе.

Израильские военные во вторник сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.