Курсор (Израиль): Путин шлет предупреждения Нетаньяху

ЦАХАЛ сообщает, что атаковал 150 целей в секторе Газа и эти атаки продолжаться, несмотря на угрозы палестинцев начать ракетные обстрелы центра страны.

Жители близлежащих к сектору Газа городов, таких как Сдерот, Нетивот и даже Ашкелон, и поселений находятся в состоянии ожидания нового ракетного или минометного удара. Занятия в учебных заведениях отменены и обычная нормальная жизнь нарушена. Служба тыла запретила устраивать массовые собрания людей.

Армия делает все возможное, чтобы изменить эту ситуацию. И стремится всячески избежать наземной операции, тем более, что палестинцы Иудеи и Самарии и «Хезболла» угрожают тоже включиться в борьбу. Даже со стороны Иордании приходит намеки, что Хашимитское королевство не останется безучастным. Об этом сообщает 13 ноября сайт news-israel.

Сайт сообщает также, что жесткие предупреждения пришли из Москвы, в которых Путин возложил ответственность на Нетаньяху за нынешнюю эскалацию напряженности на границе с сектором Газа. Путин предупреждает Нетаньяху, чтобы он даже не задумывался о возможных ударах по Сирии и «Хезболле».

Между тем, 12 ноября ракета «Град», выпущенная террористами из сектора Газы, серьезно повредила жилой дом в Ашкелоне. Известно о 20 пострадавших, из них семеро получили легкие осколочные ранения, а еще 13 — шоковую контузию. Это уже второй жилой дом в Ашкелоне, который был серьезно поврежден в последние часы.

Все пострадавшие госпитализированы в городской больнице «Барзилай». Общее количество раненых израильтян за этот вечер достигло 23, один из них (военнослужащий) — в тяжелом состоянии.