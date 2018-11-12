Израиль разбомбил здание главного телеканала сектора Газа

Телестанция «Аль-Акса» принадлежит правящему в анклаве движению ХАМАС , сообщил официальный представитель исламистов Фаузи Бархум.

Как передаёт РИА Новости, израильтяне с земли и воздуха атакуют десятки целей по всему сектору в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.

По информации Армии обороны Израиля, в последние часы из сектора Газа в сторону еврейского государства выпущено около 300 ракет. Десятки были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В ответ израильские истребители, боевые вертолёты, беспилотники и танки поразили более 70 целей движения ХАМАС, а также «Исламского джихада».