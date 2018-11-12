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Израиль стянул силы к сектору Газа
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Израиль стянул силы к сектору Газа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Hatem Moussa
Израильские военные стянули значительные дополнительные силы и средства к сектору Газа и готовы расширить действия против палестинских боевиков, обстреливающих южные районы страны, сообщил официальный представитель армии Йонатан Конрикус.
На брифинге для журналистов он сказал, что в ответ на 200 ракет, которые были выпущены с территории анклава, военные уже атаковали свыше 30 целей боевиков и продолжают удары.
"Возможно, эти данные устареют еще до конца нашего разговора, но пока мы атаковали более 30 военных целей, принадлежащих ХАМАС и палестинскому "Исламскому джихаду", — двум основным террористическим организациям сектора Газа", — сказал он.
"Армия обороны Израиля также выделила значительную по численности группировку сил и средств. Мы готовы расширить наши действия против террористических организаций", — добавил Конрикус.
С палестинской стороны, по данным местных медиков, есть трое убитых. В Израиле медицинская помощь потребовалась 16 пациентам, получившим физические и психологические травмы при обстрелах, следует из данных экстренных служб.
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