Ракета из сектора Газа попала в автобус в Израиле

Запущенная из сектора Газа ракета попала в понедельник в автобус на юге Израиля . Информация о пострадавших уточняется.

12 ноября южная часть страны подверглась атаке боевиков, местных жителей об обстрелах предупреждают сирены воздушной тревоги, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля . В официальном Twitter армии также появилась видеозапись происходящего:

12 ноября по информации Министерства здравоохранения сектора Газа, израильские военные в ходе операции против палестинцев убили шесть человек. Личности погибших не раскрываются, но, по данным местных СМИ, среди них есть высокопоставленные деятели правящего в анклаве движения ХАМАС

По словам местных жителей, израильские диверсанты убили полевого командира в окрестностях города Хан-Юниса, после чего были обнаружены и вступили в бой, в ходе которого погибли ещё несколько палестинцев, писал News.ru.