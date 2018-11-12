Ракета из сектора Газа попала в автобус в Израиле 

Запущенная из сектора Газа ракета попала в понедельник в автобус на юге Израиля. Информация о пострадавших уточняется.
12 ноября южная часть страны подверглась атаке боевиков, местных жителей об обстрелах предупреждают сирены воздушной тревоги, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. В официальном Twitter армии также появилась видеозапись происходящего:
🚨INTENSE ROCKET FIRE FROM #GAZA AT #ISRAEL🚨 pic.twitter.com/0w7Csx3TVR— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.
12 ноября по информации Министерства здравоохранения сектора Газа, израильские военные в ходе операции против палестинцев убили шесть человек. Личности погибших не раскрываются, но, по данным местных СМИ, среди них есть высокопоставленные деятели правящего в анклаве движения ХАМАС.
По словам местных жителей, израильские диверсанты убили полевого командира в окрестностях города Хан-Юниса, после чего были обнаружены и вступили в бой, в ходе которого погибли ещё несколько палестинцев, писал News.ru.