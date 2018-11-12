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Ракета из сектора Газа попала в автобус в Израиле
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Ракета из сектора Газа попала в автобус в Израиле 

News.ru + ещё 76 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Запущенная из сектора Газа ракета попала в понедельник в автобус на юге Израиля. Информация о пострадавших уточняется.
12 ноября южная часть страны подверглась атаке боевиков, местных жителей об обстрелах предупреждают сирены воздушной тревоги, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. В официальном Twitter армии также появилась видеозапись происходящего:
12 ноября по информации Министерства здравоохранения сектора Газа, израильские военные в ходе операции против палестинцев убили шесть человек. Личности погибших не раскрываются, но, по данным местных СМИ, среди них есть высокопоставленные деятели правящего в анклаве движения ХАМАС.
По словам местных жителей, израильские диверсанты убили полевого командира в окрестностях города Хан-Юниса, после чего были обнаружены и вступили в бой, в ходе которого погибли ещё несколько палестинцев, писал News.ru.
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