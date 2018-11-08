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Богданов встретился с представителем Палестины
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Богданов встретился с представителем Палестины 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял в Москве члена исполкома Организации освобождения Палестины, председателя движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафу Баргути, сообщил МИД РФ.
"Обсуждалось положение дел в палестино-израильском урегулировании. Особое внимание было уделено задаче преодоления межпалестинского раскола", — сообщил МИД.
Организация освобождения Палестины — политическая организация, представляющая интересы арабов, живших на территории Палестины до 1948 года. Основана в 1964 году Лигой арабских государств. С 2007 года находится во враждебных отношениях с движением ХАМАС, взявшим под контроль сектор Газа.
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