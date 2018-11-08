Турция отказалась поддерживать санкции против России

В Турции заявили, что не будут поддерживать ввод санкций против России

Турция не поддерживала страны, которые приняли решение ввести санкции против России , не намерена поддерживать их и впредь, заявил председатель комиссии по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр.

"Совершенно искренне и откровенно хочу подчеркнуть, что Турция не вставала на сторону тех стран, которые ввели санкции в отношении РФ, и впредь не будет этого делать", — заявил Бозкыр в ходе совместного заседания комитетов по международным делам Госдумы и парламента Турции.

По его словам, российско-турецкие отношения сейчас находятся на подъеме.

"Я привожу в пример российско-турецкие отношения…, говоря о том, что это две страны, которые столько воевали между собой, пережили непростой период взаимоотношений. Наши отношения сейчас находятся на подъеме. И дружба Турции — это настоящая дружба. Возникают моменты, когда мы вынуждены нашим иностранным партнерам объяснять, почему мы сохраняем такой хороший уровень наших взаимоотношений с Россией. Но полагаю, что нет причин для этого объяснения", — заявил Бозкыр.

Он также отметил, что между лидерами РФ и Турции сложился доверительный диалог. "Между президентами наших государств сложился взаимодоверительный диалог, и мы развиваем отношения между нашими государствами во всех сферах, включая политику и экономику", — добавил турецкий парламентарий.