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Турция отказалась поддерживать санкции против России
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В Турции заявили, что не будут поддерживать ввод санкций против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турция не поддерживала страны, которые приняли решение ввести санкции против России, не намерена поддерживать их и впредь, заявил председатель комиссии по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр.
"Совершенно искренне и откровенно хочу подчеркнуть, что Турция не вставала на сторону тех стран, которые ввели санкции в отношении РФ, и впредь не будет этого делать", — заявил Бозкыр в ходе совместного заседания комитетов по международным делам Госдумы и парламента Турции.
По его словам, российско-турецкие отношения сейчас находятся на подъеме.
"Я привожу в пример российско-турецкие отношения…, говоря о том, что это две страны, которые столько воевали между собой, пережили непростой период взаимоотношений. Наши отношения сейчас находятся на подъеме. И дружба Турции — это настоящая дружба. Возникают моменты, когда мы вынуждены нашим иностранным партнерам объяснять, почему мы сохраняем такой хороший уровень наших взаимоотношений с Россией. Но полагаю, что нет причин для этого объяснения", — заявил Бозкыр.
Он также отметил, что между лидерами РФ и Турции сложился доверительный диалог. "Между президентами наших государств сложился взаимодоверительный диалог, и мы развиваем отношения между нашими государствами во всех сферах, включая политику и экономику", — добавил турецкий парламентарий.
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