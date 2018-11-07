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Израиль «раскаялся» за роковую ошибку в Сирии
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В армии Израиля надеются, что инциденты, подобные трагедии с Ил-20, не повторятся 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Официальный представитель израильских Вооруженных сил выразил веру в то, что в будущем не случится повторных печальных ситуаций.
Армия обороны Израиля надеется, что больше не повторятся ситуации, подобные инциденту со сбитым российским самолетом Ил-20. Об этом официально заявил представитель израильской армии Джонатан Конрикус.
По его словам, ситуация, «в которой сирийские силы выстрелили и подбили самолет» — печальна.
«Мы надеемся, что сирийцы извлекут из этого уроки и не повторят таких ошибок. Мы надеемся, что это больше не произойдет», — передает РИА Новости слова Конрикуса.
Напомним, израильские истребители 17 сентября нанесли удар по сирийским объектам в районе города Латакия. При этом Израиль не предупредил об операции заранее. Бомбометание выполнялось в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России. Израильские средства управления авиации не могли нее видеть российский Ил-20, так как он заходил на посадку. Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит ракетой комплекса С-200 сирийской ПВО.
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