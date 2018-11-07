Израиль «раскаялся» за роковую ошибку в Сирии

В армии Израиля надеются, что инциденты, подобные трагедии с Ил-20, не повторятся

Официальный представитель израильских Вооруженных сил выразил веру в то, что в будущем не случится повторных печальных ситуаций.

По его словам, ситуация, «в которой сирийские силы выстрелили и подбили самолет» — печальна.

«Мы надеемся, что сирийцы извлекут из этого уроки и не повторят таких ошибок. Мы надеемся, что это больше не произойдет», — передает РИА Новости слова Конрикуса.