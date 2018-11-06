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В Приморье почтили память погибшего в Сирии Черкасова
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В Приморье открыли мемориальную доску погибшему в Сирии Алексею Черкасову 

РИА Новости + ещё 4 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Мемориальную доску российскому военнослужащему Алексею Черкасову, погибшему в Сирии в 2017 году, открыли во вторник в средней школе Уссурийска Приморского края, сообщает администрация города.
С 1994 по 2001 год Алексей Черкасов учился в средней школе №14 Уссурийска, затем поступил в Уссурийское суворовское военное училище, после учился в Пограничном военном институте, а затем — в Амурском экономическом институте города Благовещенска. В декабре 2012 года он подписал контракт на военную службу, 5 ноября 2017 года трагически погиб в результате боевых действий в Сирийской Арабской Республике. В декабре 2017 года указом президента Российской Федерации Алексей Черкасов был посмертно награжден орденом Мужества.
"На церемонии присутствовали военнослужащие Уссурийского гарнизона, представители администрации и думы Уссурийского городского округа, школьники и жители города. Заместитель командующего 5-ой Краснознаменной общевойсковой армией Николай Карнажицкий отметил, что, открывая памятную доску, уссурийцы увековечивают память ушедшего земляка, который ценой своей жизни с честью выполнял свой воинский и служебный долг", — говорится в сообщении.
"Мы склоняем головы в память настоящего героя — прапорщика Алексея Черкасова, имя которого навсегда останется в наших сердцах", — отметил Карнажицкий, слова которого приводятся в сообщении.
Мать погибшего Зинаида Черкасова отметила, что её сын был смелым человеком, который всегда равнялся на своего старшего брата, погибшего на войне в Чечне. Собравшиеся на церемонию почтили память Черкасова минутой молчания и оружейными залпами, а затем возложили цветы к мемориальной доске.
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