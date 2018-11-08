Российские военные напишут географический диктант

Военнослужащие российских военных базах за рубежом, в том числе в пунктах базирования в Сирии , напишут географический диктант. Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны РФ

"Более 137 тыс. военнослужащих примут участие в ежегодной международной просветительской акции "Географический диктант", которая состоится 11 ноября во всех субъектах страны. Военнослужащие смогут написать диктант на более чем 1 тыс. площадок, оборудованных в местах дислокации соединений и воинских частей, в том числе, на российских военных базах за рубежом, на Сахалине, Новосибирских островах, на кораблях Тихоокеанского и Северного флотов, а также в Сирийской Арабской Республике", — сказали в Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, в свои знания по географии также проверят министр обороны РФ генерал-армии Сергей Шойгу , его заместители, командующие военных округов, видов и родов войск.

В этом году площадки акции зарегистрированы на пяти материках. Диктант будут писать в Германии, Франции, Италии, США, Коста-Рике, Бразилии, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Непале и многих других странах. Очно на всех площадках во всех странах акция начнется 11 ноября в 12:00 по местному времени, а на сайте — в 14:00 по московскому времени. Написать диктант онлайн можно будет в течение трех дней.