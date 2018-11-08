Ещё
Российские военные напишут географический диктант
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные напишут географический диктант 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие российских военных базах за рубежом, в том числе в пунктах базирования в Сирии, напишут географический диктант. Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Более 137 тыс. военнослужащих примут участие в ежегодной международной просветительской акции "Географический диктант", которая состоится 11 ноября во всех субъектах страны. Военнослужащие смогут написать диктант на более чем 1 тыс. площадок, оборудованных в местах дислокации соединений и воинских частей, в том числе, на российских военных базах за рубежом, на Сахалине, Новосибирских островах, на кораблях Тихоокеанского и Северного флотов, а также в Сирийской Арабской Республике", — сказали в Минобороны.
Как рассказали в военном ведомстве, в свои знания по географии также проверят министр обороны РФ генерал-армии Сергей Шойгу, его заместители, командующие военных округов, видов и родов войск.
В этом году площадки акции зарегистрированы на пяти материках. Диктант будут писать в Германии, Франции, Италии, США, Коста-Рике, Бразилии, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Непале и многих других странах. Очно на всех площадках во всех странах акция начнется 11 ноября в 12:00 по местному времени, а на сайте — в 14:00 по московскому времени. Написать диктант онлайн можно будет в течение трех дней.
Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, являющегося председателем Попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования в РФ.
Последние новости
Раскрылось: кто стоит за историей с фото в колонии Цеповяза Европа начала решать "украинскую проблему РФ": цена — 15 миллиардов Империи наносят ответный удар: РФ, Индия и Китай отказались от доллара
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания714
Шик воровской России 90-х55
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление11
Украина забирает Черное море110
Пилот разрушающегося в воздухе Ан-2 рассказал о «чуде»34
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение