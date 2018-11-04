Ещё
В Израиле вызвали на допрос сирийского журналиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Израиле вызвали на допрос сирийского журналиста 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: пресс-служба полиции Израиля
Сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил о вызове своего корреспондента на допрос израильскими силовиками в связи с освещением протестов против выборов на Голанских высотах.
Израильтяне во вторник выбирали местные органы власти — от депутатов поселковых советов до мэров больших городов, включая Иерусалим. Новацией нынешней кампании стала организация голосования в друзских деревнях на Голанских высотах, где многие жители отказываются принимать израильское гражданство и ограничиваются видом на жительство. Демонстранты, сохраняющие лояльность Сирии и отказывающиеся признавать израильский контроль над Голанами, выступили против выборов. Израильская полиция применила спецсредства против участников протестов.
"Силы израильских оккупантов вызвали на допрос корреспондента Ikhbariya на Голанских высотах после освещения им акций протеста наших жителей Голанских высот против выборов и их акций солидарности с родиной", — сообщил телеканал.
Это территория перешла под контроль Израиля в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году он ее аннексировал в одностороннем порядке. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
Последние новости
"Предел цинизма": в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России Умер народный артист России Владимир Тютюнник Стало известно, кто избил актера Даниила Страхова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились фото «Адмирала Кузнецова» после аварии326
Мост затонул в Ростове-на-Дону39
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II547
Дознаватель полиции умер в Башкирии29
Трампа не надо24
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
01:17
«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу
В мире Статьи
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II
Политика
02:10
Москвичи выстроились в очередь в Пушкинский музей
Новости Москвы
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение