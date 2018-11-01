США приветствуют итоги саммита по Сирии

США приветствовали итоги саммита по Сирии в Стамбуле и выразили надежду на то, что это поспособствует созыву конституционного комитета. Об этом заявил заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино.
«Что касается результатов саммита, мы приветствуем их, поддерживаем их в том, что касается договорённостей о деконфликтации в Идлибе между Турцией и Россией», — цитирует РИА Новости дипломата.
По его мнению, эта встреча может поспособствовать созыву конституционного комитета до конца этого года.
По итогам четырёхстороннего саммита, который прошёл 27 октября, лидеры Турции, Франции, России и Германии заявили о приверженности территориальной целостности Сирии.