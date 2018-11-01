США приветствуют итоги саммита по Сирии в Стамбуле

«Что касается результатов саммита, мы приветствуем их, поддерживаем их в том, что касается договорённостей о деконфликтации в Идлибе между Турцией и Россией», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его мнению, эта встреча может поспособствовать созыву конституционного комитета до конца этого года.

По итогам четырёхстороннего саммита, который прошёл 27 октября, лидеры Турции, Франции, России и Германии заявили о приверженности территориальной целостности Сирии.