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Змея напугала паломников у Стены плача в Иерусалиме
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Змея напугала паломников у Стены плача в Иерусалиме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Ariel Schalit
Змея, приползшая к иерусалимской Стене плача, испугала паломников и заставила хранителей главной иудейской святыни вызвать специалиста для ее отлова, сообщил Фонд наследия Стены плача.
При ближайшем рассмотрении змея оказалась неядовитой. Ее заметили накануне между камнями в женской секции, которая после завершения операции вновь открылась для верующих.
Western Wall Heritage Foundation
Фонд распространил видео, на котором змеелов, поднявшийся по стремянке к расщелине между древних камней, выуживает за шею змею длиной около метра. На записи слышно, как зрители награждают аплодисментами удачливого охотника.
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