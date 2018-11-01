Змея напугала паломников у Стены плача в Иерусалиме

Змея, приползшая к иерусалимской Стене плача, испугала паломников и заставила хранителей главной иудейской святыни вызвать специалиста для ее отлова, сообщил Фонд наследия Стены плача.

При ближайшем рассмотрении змея оказалась неядовитой. Ее заметили накануне между камнями в женской секции, которая после завершения операции вновь открылась для верующих.

Western Wall Heritage Foundation

Фонд распространил видео, на котором змеелов, поднявшийся по стремянке к расщелине между древних камней, выуживает за шею змею длиной около метра. На записи слышно, как зрители награждают аплодисментами удачливого охотника.