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Сирия решила закупить МС-21
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Сирия решила закупить МС-21 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Дамаск заинтересован в обновлении воздушного флота и приобретении российских пассажирских лайнеров МС-21, Сирия попросила предоставить ей приоритет в списке покупателей, заявил министр транспорта республики Али Хамуд.
По его словам, Сирии считает приобретение самолетов российского производства «мечтой, которая должна сбыться как можно скорей», передает РИА «Новости».
«Лично для меня одна из первостепенных задач министерства транспорта — обратиться к России с целью приобретения всего необходимого, связанного с воздушными судами… Мы попросили от дружественной российской стороны, чтобы Сирия имела право первенства в приобретении этих самолетов», — заявил Хамуд.
В сентябре сообщалось, что общая стоимость проекта по созданию пассажирского самолета МС-21 до 2025 года составит порядка 465 млрд рублей.
МС-21 предназначен для воздушных трасс протяженностью до 5,5 тыс. км во всех климатических зонах, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Крейсерская скорость судна — 850 км/час. МС-21 может взлетать с аэродромов, расположенных на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря.
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